Любить зелень і овочі. В Україні помітили шкідливу комаху, яка може нашкодити врожаю

При масовому розмноженні ці комахи можуть завдати серйозної шкоди присадибним ділянкам

В Україні помітили шкідливу комаху. Вона живиться багатьма рослинами і може нашкодити городу.

Про це повідомили у Facebook-спільноті "Комахи України". Автор допису Юрій Шаповалов показав фото, як виглядає комаха.

"Отаке прилетіло. Фотосесія повна не вийшла. Миколаївська область", — пише чоловік.

На фотографії видно невеликого метелика з характерним забарвленням — світло-коричневими або жовтуватими крилами з темними смужками та плямами. Комаха сидить на білій кахельній поверхні, що дозволяє добре розгледіти її розмір та особливості забарвлення. Крила мають витягнуту форму з помітними темними лініями, що проходять поперек крил. Зовнішньо вони нагадують їжака.

Комаха Cynaeda dentalis. Фото - Юрій Шаповалов

У коментарях чоловіку відповіли, що це комаха Cynaeda dentalis — вид метелика з родини вогнівок.

Cynaeda dentalis — що відомо

Cynaeda dentalis є шкідником сільськогосподарських культур. Цей вид метелика відомий тим, що його гусениці живляться різноманітними рослинами, включаючи овочеві культури.

Комаха Cynaeda dentalis

Особливо небезпечними вони можуть бути для капустяних культур, зелені та інших городніх рослин. Гусениці пошкоджують листя, прогризаючи в них отвори, що може значно знизити врожайність.

Метелик активний переважно в нічний час, а самиці відкладають яйця на рослини-господарі. При масовому розмноженні ці комахи можуть завдати серйозної шкоди присадибним ділянкам та сільськогосподарським угіддям.​​​​​​​​​​​​​​​​

