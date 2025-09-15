Про таке прізвище можуть мріяти грішники. Ось як воно звучить

Носії цього прізвища відзначалися особливою моральною чистотою

Українські прізвища часто можуть здивувати своїм звучанням і походженням. Серед таких є прізвище Безгрішний і Безгрішна.

"Телеграф" розповість, що відомо про це прізвище. А також скільки людей з таким прізвищем живе в Україні.

За даними порталу "Рідні", в Україні проживає 3 носії прізвища Безгрішний та 7 носіїв прізвища Безгрішна. Цікаво, що жіноча форма прізвища зустрічається більш ніж удвічі частіше за чоловічу.

Географія поширення цих прізвищ досить обмежена. Носії прізвища Безгрішний проживають переважно в центральній та південній частинах України. Що стосується прізвища Безгрішна, то його носії зосереджені в кількох регіонах країни, зокрема в центральних та східних областях.

Що означає прізвище Безгрішний та Безгрішна

Прізвище Безгрішний походить від слова "безгрішний", що означає "невинний", "чистий" або "невинний у релігійному контексті". Існує також інша, розмовна інтерпретація цього слова як "той, хто не має грошей". Таким чином, прізвище може вказувати на характерні риси або життєвий стан його першого носія.

Можливо, перші носії цього прізвища відзначалися особливою моральною чистотою або, навпаки, отримали його з іронією. У будь-якому випадку, Безгрішний залишається одним з найнезвичайніших українських прізвищ, про яке дійсно можуть мріяти ті, хто прагне морального очищення.

Раніше "Телеграф" писав, яке прізвище може принести вдачу людині і скільки людей його має.