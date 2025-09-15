Такі бутерброди з ікрою були майже у кожній квартирі і нагадували про відпочинок в Криму

Для багатьох українських родин така річ стала символом літньої відпустки та приємних спогадів про море

Бутерброд з ікрою — магніт, який був шалено популярний на початку 2000-х років. Ця річ була справжнім хітом українських домівок.

"Телеграф" розповість, як він виглядав. А також, де його найчастіше продавали.

Реалістична імітація бутерброда з червоною та чорною ікрою настільки майстерно виконана, що частенько вводила в оману навіть найпильніших гостей.

Магніт у вигляді бутерброду з ікрою

Ці сувеніри масово продавалися на всіх популярних курортах — від кримських пляжів до одеських набережних та узбережжя Азовського моря. Для багатьох українських родин такий магніт став символом літньої відпустки та приємних спогадів про море.

Цікаво, що цей простий сувенір став справжнім культурним феноменом. Практично в кожній квартирі на холодильнику красувався такий "делікатесний" бутерброд. Гості, які вперше потрапляли в дім, часто намагалися "скуштувати" апетитний на вигляд бутерброд, що викликало щирий сміх господарів.

Сьогодні, дивлячись на цей магніт, багато хто з ностальгією згадує ті безтурботні часи, коли такі дрібниці приносили справжню радість.

