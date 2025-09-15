"Річ епохи Гомо совектікус". Українець насмішив мережу цікавою знахідкою

Користувачі в мережі вже розповіли, для чого це використовували

Чоловік здивував мережу своєю незвичайною знахідкою. Він показав, що знайшов щось схоже на нарізану гуму чи тонкі стрічки з нею. У коментарях вже розповіли, що і до чого.

Відповідний пост був опублікований у Facebook. Як зазначив автор, він сам не знає звідки ця знахідка і для чого використовувалась.

Чоловік запитав користувачів, що це у нього в руках. Він додав, що знахідка схожа на бронзову стрічку чи щось таке. Її він нібито досить часто бачить у різних селах і містах. На фото показана гумова стрічка, яка досить сильно нагадує шину з велосипеда тільки порізану.

Шина трансформатора

У коментарях користувачі одразу наголосили, що це шина трансформатора. Її раніше досить часто використовували і для статерів, хоча зараз іноді таке зустрічається теж. Українці до того ж дотепно жартували, що це знахідка "трансформаторної ери" або "епохи Гомо совєтікус". Дехто наголосив, що це мідна шина, а не бронзова, як писав автор.

Що таке трансформаторна шина

Шина трансформатора — це металевий провідник, як правило, у вигляді стрічки, стрижня або трубки з високою провідністю (міді або алюмінію). Його використовують для ефективного розподілу та передачі великих електричних струмів від вхідних фідерів до вихідних кіл трансформатора з мінімальними втратами енергії. Її можна зустріти на електричних підстанціях та розподільних пристроях.

