Дуже мініатюрна річ. Чоловік здивував мережу прадавньою знахідкою (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Подібні речі могли бути у вжитку понад 300 років
Щодня українці знаходять чимало цікавих та раритетних речей. Так, до прикладу, чоловік показав загадкову маленьку знахідку.
Відповідне фото автор опублікував у Facebook. За його словами, він й уявлення не мав, що знайшов.
На фото зображена досить дрібна металева річ, яка формою нагадує старий свічник. Однак її розміри викликають питання. У коментарях чоловік зазначив, додавши фото, що знахідка трохи більша монети 50 копійок.
Користувачі припустили, що знайдена річ не свічник, а навпаки — ковпачок для гасіння свічок. В давнину, ще до появи електрики будинки освітлювали за допомогою свічок. Подекуди це були десятки маленьких вогників у кімнатах, які треба було гасити. Для цього використовували спеціальний ковпачок. Ним просто накривали вогонь свічки на кілька секунд і вона гасла.
Зауважимо, що річ, яку показав чоловік, дуже стара, подекуди зламана і затерта, тому визначити достеменно для чого її використовували не можливо. Але якщо порівняти фото знахідки та ковпачка певна схожість дійсно є.
Нагадаємо, що нещодавно у мережі показали стару знахідку часів СРСР. Вона повеселила користувачів, які і розповіли, що це за річ.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українець похвалився незвичною знахідкою на пляжі, але згодом розчарувався.