Дуже мініатюрна річ. Чоловік здивував мережу прадавньою знахідкою (фото)

Тетяна Крутякова
Чоловік знайшов частину ковпачка для гасіння свічки Новина оновлена 16 вересня 2025, 14:03
Чоловік знайшов частину ковпачка для гасіння свічки. Фото Колаж "Телеграфу"

Подібні речі могли бути у вжитку понад 300 років

Щодня українці знаходять чимало цікавих та раритетних речей. Так, до прикладу, чоловік показав загадкову маленьку знахідку.

Відповідне фото автор опублікував у Facebook. За його словами, він й уявлення не мав, що знайшов.

На фото зображена досить дрібна металева річ, яка формою нагадує старий свічник. Однак її розміри викликають питання. У коментарях чоловік зазначив, додавши фото, що знахідка трохи більша монети 50 копійок.

Українець знайшов старий ковпачок для гасіння свічки
Розмір незвичайної знахідки

Користувачі припустили, що знайдена річ не свічник, а навпаки — ковпачок для гасіння свічок. В давнину, ще до появи електрики будинки освітлювали за допомогою свічок. Подекуди це були десятки маленьких вогників у кімнатах, які треба було гасити. Для цього використовували спеціальний ковпачок. Ним просто накривали вогонь свічки на кілька секунд і вона гасла.

Зауважимо, що річ, яку показав чоловік, дуже стара, подекуди зламана і затерта, тому визначити достеменно для чого її використовували не можливо. Але якщо порівняти фото знахідки та ковпачка певна схожість дійсно є.

Ковпачок для гасіння свічки
Ковпачок для гасіння свічки

