Цей пухнастик має спокійний характер, але потребує багато уваги: яка порода була виведена в Одесі (фото)

В Україні, а саме в Одесі, наприкінці 20 століття була виведена декоративна порода собак Одіс. Вона виведена шляхом схрещування трьох порід.

Назва породи цього песика походить від "Одеська Домашня Ідеальна Собака". Сам собака маленького розміру, має ласкавий характер, але потребує багато уваги від господаря, як пояснює "Телеграф".

Одіс виведений шляхом схрещування жорсткошерстого фокстер'єра, карликового пуделя та мальтійської болонки.

Які її "плюси" та "мінуси"

Попри компактні розміри та дружній характер, одіси потребують особливого підходу. Собаки цієї породи потребують щоденних прогулянок та постійної уваги від власника. Через сильну прив’язаність до людей вони можуть страждати від тривоги, якщо залишаються наодинці.

Також варто враховувати, що, як і багато декоративних порід, одіси можуть бути схильні до генетичних захворювань. Тому важливо обирати перевірених заводчиків і регулярно проходити ветеринарні огляди.

Який характер має одіс

Попри це, одіси відомі своєю доброзичливістю, інтелектом та гарним ставленням до дітей і інших тварин. Вони ідеально підходять для квартирного утримання, але тільки в сім’ях, готових приділяти їм час і увагу.

