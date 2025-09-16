"Заглотнув по самі гланди": рибалка витягнув трофей на 3 кіло (відео)

Рибалці зі Чернігівської області пощастило з трофеєм у вигляді 3-кілограмового судака

На річці Десна в Чернігівській області рибалці вдалось зловити трофейну рибу. Ним виявився судак.

На відео користувача в ТікТок можна побачити, як чоловік тримає, за його словами, 3-кілограмового судака. Однак скільки точно важить риба — невідомо, бо зважування не видно.

Рибалка розповідає у подробицях на що ловив і додає, що саме зараз вже сезон, коли судак "прокидається".

Для довідки

Судак має видовжене, але сплющене тіло завдовжки до 1 метра та масою інколи понад 10 кілограмів. Луска дрібна, забарвлення сріблясто-сіре з темними поперечними смугами.

Живиться судак переважно дрібною рибою, але на початку життя також зоопланктоном і личинками. Активний переважно вночі, полює у глибинних ділянках річок та озер.

Ця риба поширена у прісних водоймах Європи та Азії, зокрема у Дніпрі, Десні, Дунаї та багатьох великих озерах.

