"Заглотнув по самі гланди": рибалка витягнув трофей на 3 кіло (відео)
Рибалці зі Чернігівської області пощастило з трофеєм у вигляді 3-кілограмового судака
На річці Десна в Чернігівській області рибалці вдалось зловити трофейну рибу. Ним виявився судак.
На відео користувача в ТікТок можна побачити, як чоловік тримає, за його словами, 3-кілограмового судака. Однак скільки точно важить риба — невідомо, бо зважування не видно.
Рибалка розповідає у подробицях на що ловив і додає, що саме зараз вже сезон, коли судак "прокидається".
Для довідки
Судак має видовжене, але сплющене тіло завдовжки до 1 метра та масою інколи понад 10 кілограмів. Луска дрібна, забарвлення сріблясто-сіре з темними поперечними смугами.
Живиться судак переважно дрібною рибою, але на початку життя також зоопланктоном і личинками. Активний переважно вночі, полює у глибинних ділянках річок та озер.
Ця риба поширена у прісних водоймах Європи та Азії, зокрема у Дніпрі, Десні, Дунаї та багатьох великих озерах.
