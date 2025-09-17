Символ підтримки України прикрашає вулиці однієї з країн Європи: відколи вона носить цю назву (фото)

У Великому Герцогстві Люксембурзі з липня 2022 року є Київський бульвар

У липні 2022 року у Великому Герцогстві Люксембурзі з’явилася нова вулиця, назва якої символізує підтримку України у війні з Росією. Міська рада ухвалила рішення назвати одну з нових вулиць на честь Києва.

Так у місті Люксембург з’явився Boulevard de Kyiv, Capitale de l'Ukraine — Київський бульвар, який став своєрідними "південними воротами" до міста. Про це написали у Diaspora.ua на Facebook.

Цей бульвар простягається від центрального залізничного вокзалу через район Ховальд до Есперанжу. На початковій ділянці пролягає сучасна трамвайна лінія, що вважається символом міста.

У публікації пояснили, спочатку планувалося назвати вулицю відповідно до французької орфографії — Boulevard de Kiev, однак українська громада виступила проти. В результаті обговорень було затверджено написання Kyiv, що відповідає українській транслітерації та підкреслює повагу до національної ідентичності України.

Київський бульвар у Люксембурзі

