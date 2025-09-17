Ніколи це не робіть з виноградом восени, якщо хочете зберегти врожай до весни: де його сховати

Названо чотири причини, як не варто робити з ягодою

Осінній виноград можна зберегти аж до весни, але для цього важливо уникати поширених помилок. Яких саме?

Про це розповість "Телеграф". Ми також поділимося лайфхаками, як зберегти врожай винограду.

Якщо залишити грона у пластикових пакетах чи герметичних контейнерах, всередині швидко накопичується волога, і ягоди починають гнити. Ще одна помилка — мити виноград перед тим, як сховати його, адже разом із водою змивається природний восковий наліт, який захищає ягоди від псування.

Не варто також тримати грона поруч із яблуками чи грушами: ці фрукти виділяють етилен, що пришвидшує дозрівання та псування винограду. А якщо залишити врожай у теплому приміщенні, де температура вища за +10 °C, ягоди швидко втрачають соковитість і цукристість.

Як правильно зберігати врожай винограду

Щоб виноград залишався свіжим, його потрібно зберігати в прохолодному і добре провітрюваному місці. Найкраще для цього підходить льох, підвал чи холодильна камера з температурою від 0 до +4 °C та високою вологістю.

Зберігання винограду

Грона можна підвісити на дроті або дерев’яних планках так, щоб вони не торкалися одне одного — це запобігає появі цвілі. Інший спосіб — скласти виноград у дерев’яні або картонні ящики, пересипавши сухими тирсою чи піском.

Якщо ж врожаю небагато, його можна зберігати у холодильнику, обгорнувши грона папером, аби ягоди не пересихали.

