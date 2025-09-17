Рідкісний птах оселився в природі зони відчуження: його популяція стрімко зменшується (фото)

Чорнобильський заповідник став новим домом для рідкісного птаха луня польового

Чорнобильський заповідник дедалі частіше стає прихистком для рідкісних і зникаючих видів птахів. Одним із таких виявився лунь польовий.

Цей пернатий хижак із родини яструбових, зустріти якого в дикій природі надзвичайно складно. Науковці підозрювали його присутність у заповіднику вже давно, однак досі не можуть підтвердити гніздування цього виду, як написали у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Що то за птах

Це стрункий птах з довгими крилами та хвостом, світло-сірим (у самців) або бурим (у самок та молодих птахів) забарвленням. Розмах його крил сягає понад метр.

Який вигляд має лунь польовий

Основою харчування є дрібні гризуни, пташенята та іноді комахи. Гнізда лунь влаштовує просто на землі серед густої трави чи очерету, ретельно маскуючи їх.

Цей вид вважається рідкісним у Європі, а його чисельність скорочується через втрату природних місць проживання.

