Ці люди могли не любити сало, а їх прізвище прямо на це вказує. Ось як воно звучить

Українські прізвища різноманітні і цікаві. А їх походження і звучання може здивувати будь-кого, серед таких є і прізвище Неїжсало.

"Телеграф" розповість, що воно означає. За даними порталу Рідні, це прізвище має всього 6 носіїв.

Згідно з картою, представленою на сайті, носії прізвища Неїжсало проживають у центральній частині України. На мапі видно, що найбільша концентрація цих людей знаходиться в районі Київської області та прилеглих територій.

Походження прізвища

Прізвище Неїжсало походить від словосполучення "не їж сало", що вказує на певну рису характеру або особливість. Це могло бути як саркастичний, так і презирливий натяк на те, що людина не вживає сала, або ж, навпаки, на надмірне його споживання.

Існує також альтернативна версія походження цього незвичайного прізвища. Можливо, воно виникло як прізвисько для людини, яка з релігійних або медичних причин утримувалась від вживання сала — традиційного продукту української кухні. У давні часи такі харчові обмеження могли бути настільки незвичними для оточення, що ставали основою для формування прізвища. Також не виключено, що це прізвище могло з’явитися як жартівливе найменування для дуже худої людини, якій радили "не їсти сало", щоб не зашкодити фігурі.​​​​​​​​​​​​​​​​

