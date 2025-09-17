Відданий господарю, але може бути лідером: що то за густошерстий буковинський охоронець (фото)

На початку ХХ століття на Буковині вивели породу, яка мала охороняти стадо та господарські будівлі — буковинську вівчарку

На Буковині на початку ХХ століття вивели нову породу собак — буковинську вівчарку. Вона була створена для охорони стад та господарських об’єктів.

Буковинська вівчарка має густу довгу шерсть із підшерстком, що дозволяє їй легко переносити суворі умови гірського клімату. "Телеграф" показав, який вигляд вона має.

Який вигляд має буковинська вівчарка

Що то за порода

Висота буковинської вівчарки у холці складає 65-70 сантиметрів у кобелів та 60-65 сантиметрів у сук. Своєю чергою вага може сягати 45-60 кілограмів. Основні забарвлення – біло-сіре з чорними плямами. Голова має своєрідну чорну "шапку", а біля очей є трохи жовто-коричневих плям.

Які розміри собаки

Породу вивели шляхом схрещування місцевих гірських собак із німецькими та східноєвропейськими вівчарками, а також великими сторожовими породами. Результат – сильний, витривалий та розумний охоронець, який відданий господарю та дружньо поводиться із сім’єю.

Які є "плюси" та "мінуси" породи

Серед переваг породи – висока витривалість, розвинений інстинкт охоронця, здатність до навчання та відданість власнику. До мінусів відносять потребу у просторі та регулярних фізичних навантаженнях, а також інколи собака може бути впертою і показувати лідерство.

