Його картини висіли у президента США Кеннеді: що відомо про життя видатного українця (фото)

Американський художник українського походження Яків Гніздовський малював картини з того, що бачив перед собою

Яків Гніздовський — український та американський митець. Він прославився як майстер графіки та ліногравюри, його роботи прикрашали кабінет президента США Кеннеді, і деякі з них досі зберігаються у світових музеях.

Цей митець народився у Чорткові на Тернопільщині, але прославився на увесь світ. Про його життєвий шлях розповість "Телеграф".

Яків Гніздовський навчався у місцевій Пилипченській школі. У 12-річному віці продовжив навчання у Чортківській приватній гімназії імені Маркіяна Шашкевича, а вже у 19 років був заарештований за підозрою за приналежність до молодіжної організації "Юнацтво", керованої Організацією Українських Націоналістів (ОУН). Хлопець намагався довести, що не був причетний до політичної діяльності. Під час слухання він узявся замальовувати присутніх у залі. Побачивши це, суддя зауважив: настільки спокійно поводитися на засіданні може лише людина, яка не винна.

Яків Гніздовський

Пізніше юнак вирішив залишити рідне місто і перебратися до Львова. Тут він активно долучився до мистецького життя, одночасно навчався та працював за фахом "молодим карикатуристом" у львівському сатиричному часописі "Комар".

Завдяки підтримці митрополита Андрія Шептицького Гніздовський отримав стипендію для навчання у Європі — у Варшавській академії мистецтв. Проте вже за рік навчання перервала війна, і художник опинився у Загребі, а пізніше — у Мюнхені, де пробув до 1949 року.

Того ж року доля привела його до США. Спочатку художник працював у Міннесоті як дизайнер у рекламній фірмі Brown and Bigelow, однак справжнє визнання отримав у Нью-Йорку. Саме тут він створив відомі серії ліногравюр із зображенням тварин, рослин та пейзажів, бо жив поряд з Ботанічним садом та зоопарком.

Його роботи "Зимовий пейзаж" і "Соняшник" прикрасили Білий дім у кабінеті президента Джона Кеннеді. .

Дві картини, що висіли у кабінеті Джона Кеннеді

Творчий період в Америці

Перші нагороди в США Яків Гніздовський отримав у 1950 році: друга премія Міннеаполіського інституту мистецтв за дереворит "Кущ" та відзнака на виставці штату Міннесота за картину "Яйця". Ці успіхи спонукали митця переїхати до Нью-Йорка й повністю присвятити себе мистецтву.

Картина "Кущ"

У новому місті він звернувся до японської ксилографії. Через нестачу коштів для оплати моделей об’єктами його творчості стали рослини й тварини. Художник знаходив їх у ботанічних садах і зоопарку Бронкса. Серед "моделей" були орангутан Енді, на честь якого зоопарк навіть придбав його гравюру, та вівця, що позувала для відомої роботи "Вівці".

Яків Гніздовський - автор картини "Вівця"

Гніздовський також працював на деревині вишні, груші чи бука, а відбитки друкував на японському рисовому папері васі. Його перша персональна виставка відбулася у США в 1954 році, а справжнє визнання прийшло після придбання галереєю Асоціації Американських Митців у Нью-Йорку 200 відбитків його серії дереворізів "Сосни".

У Парижі митець мав три успішні виставки, де показав не лише графіку, а й живопис, кераміку та скульптуру. З 1960-х його роботи експонувалися в різних країнах світу — від Європи до Японії та Африки. Про нього навіть зняли документальний фільм "Вівці в дереві", який отримав нагороду на кінофестивалі в Нью-Йорку.

Нині твори Гніздовського зберігаються в музеях США та Європи. У 1990-х роках його дружина передала частину колекції в Україну. Сам художник, згідно з власним заповітом, спочиває на Личаківському кладовищі у Львові, куди його перепоховали у 1995 році.

