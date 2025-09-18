Українське "місто-фенікс" живе у сквері однієї європейської країни: це знак підтримки (фото)

Вже 3 роки у Гданську є сквер, який названий на честь Героїчного Маріуполя

В одному місті Польщі відкрили сквер, який носить назву Героїчного Маріуполя. Він знаходиться поруч зі Генеральним консульством Російської Федерації.

Саме у Гданську є сквер імені Героїчного Маріуполя, який носить назву з 1 липня 2022 року. Про відкриття повідомило Консульство України в Гданську.

На церемонію завітали очільники кількох польських міст — Гданська, Гдині, Сопота та Варшави, а також представники Поморського воєводства, представники консульства України у Гданськ та української громади.

Відкриття скверу

Сквер розташований неподалік консульства РФ

Мер Гданська Александра Дулькевич наголосила, що місце обране не випадково.

"Бажаючи вшанувати героїчних захисників Маріуполя і всього міста, від сьогодні площа у Вжещі носить ім'я Героїчного Маріуполя. Місце не випадкове. Розташоване в безпосередній близькості від Генерального консульства РФ", — написала Дулькевич.

Вона також підкреслила їх готовність долучатися до майбутнього відновлення українського міста, назвавши його "місто-фенікс", як і Варшава та Гданськ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у місті Люксембург є вулиця, яка є символом підтримки України.