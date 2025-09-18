Не сонечко і бджола. В Україні помітили рідкісну комаху з незвичним забарвленням
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вид поширений у Європі, зокрема в Україні, але трапляється досить рідко
В Україні зафіксували появу рідкісної комахи. Вона зовнішньо нагадує поєднання сонечка та бджоли.
Про цікаву знахідку повідомив Павло Мороз у Facebook-спільноті "Комахи України". Він розповів про свою знахідку.
Спочатку подумав, що це ще один різновид Сонечка. Бо яскравий червоний окрас і чорні плямки збивають з толку. Вже після ретельного огляду визнав, що різниця разюча, це зовсім інший жук,
На фотографіях видно досить крупну комаху з яскраво-червоно-оранжевим забарвленням та характерними чорними плямами. Тіло жука масивне, опушене, з чітко вираженою головою та грудьми. Особливо помітні великі складні очі та потужні щелепи.
У коментарях користувачі допомогли ідентифікувати комаху як клітру гладеньку (Clytra laeviuscula) — представника родини листоїдів.
Що відомо про клітру гладеньку
Клітра гладенька — це жук з родини листоїдів, підродини клітрин. Вид поширений у Європі, зокрема в Україні, але трапляється досить рідко, тому його появу можна вважати цікавою знахідкою.
Особливості виду:
• Довжина тіла: 7-15 мм.
• Забарвлення: яскраво-червоне або оранжево-червоне з чорними плямами.
• Тіло опушене, масивне.
• Активні у весняно-літній період.
• Живляться листям різних рослин.
• Личинки розвиваються у мурашниках, де живуть у симбіозі з мурахами.
Клітри мають цікаву біологічну особливість — їхні личинки живуть у мурашниках, де харчуються органічними рештками, не завдаючи шкоди господарям. Дорослі жуки живляться листям дерев та кущів.
Раніше "Телеграф" писав, що на Рівненщині помітили найбарвистішу пташку України.