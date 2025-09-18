Не сонечко і бджола. В Україні помітили рідкісну комаху з незвичним забарвленням

Вид поширений у Європі, зокрема в Україні, але трапляється досить рідко

В Україні зафіксували появу рідкісної комахи. Вона зовнішньо нагадує поєднання сонечка та бджоли.

Про цікаву знахідку повідомив Павло Мороз у Facebook-спільноті "Комахи України". Він розповів про свою знахідку.

Спочатку подумав, що це ще один різновид Сонечка. Бо яскравий червоний окрас і чорні плямки збивають з толку. Вже після ретельного огляду визнав, що різниця разюча, це зовсім інший жук, написав Мороз

На фотографіях видно досить крупну комаху з яскраво-червоно-оранжевим забарвленням та характерними чорними плямами. Тіло жука масивне, опушене, з чітко вираженою головою та грудьми. Особливо помітні великі складні очі та потужні щелепи.

Клітра. Фото - Павло Мороз

У коментарях користувачі допомогли ідентифікувати комаху як клітру гладеньку (Clytra laeviuscula) — представника родини листоїдів.

Що відомо про клітру гладеньку

Клітра гладенька — це жук з родини листоїдів, підродини клітрин. Вид поширений у Європі, зокрема в Україні, але трапляється досить рідко, тому його появу можна вважати цікавою знахідкою.

Особливості виду:

• Довжина тіла: 7-15 мм.

• Забарвлення: яскраво-червоне або оранжево-червоне з чорними плямами.

• Тіло опушене, масивне.

• Активні у весняно-літній період.

• Живляться листям різних рослин.

• Личинки розвиваються у мурашниках, де живуть у симбіозі з мурахами.

Клітри мають цікаву біологічну особливість — їхні личинки живуть у мурашниках, де харчуються органічними рештками, не завдаючи шкоди господарям. Дорослі жуки живляться листям дерев та кущів.

