Були талісманом і справжньою обмінною валютою серед підлітків: звідки взялись скляні кульки з 90-х

Розкрилася одна з найбільших загадок радянського дитинства

Скляні кульки — найбільш популярна річ в часи СРСР, яка серед дітей вважалися справжнім скарбом. Кульки були приблизно однакового розміру, але різного кольору.

"Телеграф" розповість, звідки вони бралися і навіщо були потрібні, знали небагато людей. Ці кульки в основному були прозорі та зелені, а в окремих випадках могли потрапити червоні, сині та коричневі. Їхнє походження вас здивує не менше.

Дворові легенди та дитячі скарби

В ті часи у кожному дворі була своя легенда. Одні стверджували, що ці кульки пов'язані з секретними військовими проектами, інші, що їх використовують у кінематографі для зображення скарбів. Була навіть версія про їхнє позаземне походження.

На YouTube каналі "Історик" йдеться, що діти могли обміняти ці кульки на будь-що: від цукерок та іграшок до інших предметів колекціонування, різних фантиків та фішок. Найбільше цінувалися сині, червоні та коричневі кульки. Тому що вони, на відміну від зелених та прозорих, були рідкістю. Купити їх у магазині було неможливо.

Ця річ використовувалася у різних дитячих іграх чи просто носилися як талісмани. Основним місцем, де їх можна було знайти, це залізничні колії, а також території склообробних підприємств.

Звідки взялися загадкові кульки

Насправді ці загадкові скляні кульки — напівфабрикат для виробництва скловолокна. Навіть у наші дні вони як і раніше застосовуються.

Таку форму і розмір їм надають для зручності наповнення печі, де їх плавлять при температурі 1200 градусів, а потім з них витягують тонкі склонитки, з яких формується дуже міцна склотканина.

Скляні кульки

На залізничні колії такі кульки потрапляли під час їх транспортування на підприємства з виробництва скловолокна і внаслідок наявності у вагонах щілин невелика їхня кількість випадала, де їх потім і знаходила задоволена дітвора.

Інші джерела знахідок

Також такі кульки можна було зустріти у пляшках із горілкою — їх можна було розбити та дістати звідти кульку. Натомість зараз скляні кульки у таких пляшках зустрічаються рідко, адже їх замінили на пластик.

Раніше "Телеграф" розповідав, без чого в 90-х не можна було купити буханку хліба.