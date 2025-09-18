Безцінна чи навпаки? Чоловік похизувався знайденою прадавньою обручкою (фото)

Вона має унікальну пробу

Українці продовжують дивувати мережу досить цікавими знахідками. Так, до прикладу, чоловік показав старовину обручку, походження якої так і не зміг визначити.

Відповідне фото було опубліковане у Facebook. Як зазначив сам автор, він знайшов каблучку з пробою "ВАРША".

Враховуючи опубліковані знімки, можна припустити, що ця каблучка не з коштовного металу — золота чи срібла. Адже вона досить тьмяна, з зеленуватими плямами та вицвівша. Однак проба "ВАРША" викликає багато питань і, певно, щось означає.

Каблучка з пробою ВАРША

У коментарях користувачі припустили, що це схоже на каблучку солдатів, які загинули у війні. Чоловік пише, що досить часто зустрічав їх у лісі. Однак дехто додав, що ймовірніше автор фото знайшов старовинну обручку. Саме такі каблучки нібито в церкві давали людям, коли їх вінчали. За словами користувача, проба "ВАРША" може означати ім'я того, хто її викував.

Зауважимо, що на фото досить чітко видно, що обручка добре зберегла свою форму, хоч і втратила колір. Однак вона цілком може бути виготовлена з мідного чи латунного сплаву, який використовували для каблучок в давнину. Якби обручка була з коштовного металу, її ціна могла б сягати тисячі грн, а зі сплавів вона цінна як сувенір.

