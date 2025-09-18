Росіяни довго ламатимуть голову над його значенням: це слово з двох літер знають не всі українці

Це українське слово додає у мову емоцій та національного колориту

В українській мові є короткі слова, які містять потужний заряд емоцій і сенсу. Раніше ми розповіли про вигук "Ет!", тепер настала черга "Ат!". Обидва ці слова здатні передати цілий спектр почуттів.

"Ат!" — це лаконічне, але гранично виразне слово, за допомогою якого можна показати роздратування, недовіру, легку досаду або навіть поблажливе заперечення.

Такий вигук виступає емоційним маркером у розмові, позбавляючи необхідності у довгих поясненнях. Залежно від інтонації, "Ат!" може означати "Та ну!", "Ну вже!", "До чого це!" або навіть "Залиш!".

Приклад використання:

Та ну-бо розкажи. — Ат, одчепись.

Цю форму зручно використовувати як у повсякденній мові, так і в художніх текстах, діалогах у кіно чи театрі, щоб передати справжню живу мову персонажів.

Особливість "Ат!" в тому, що воно однаково зрозуміле у всіх регіонах України та не потребує перекладу. Водночас для росіян воно залишається майже незрозумілим.

Застосування такого вираження у розмові не тільки робить мову природнішою, а й допомагає зберегти національний мовний колорит.

Тому, коли захочеться висловити роздратування чи незгоду лише одним словом, згадайте про наше колоритне українське "Ат!" — і співрозмовник зрозуміє вас без зайвих пояснень.

