Допомагає рослинам, вбиває бурʼян. В Україні помітили комаху з величезним язиком

В Україні помітили незвичну комаху з довгим язиком. Мова йде про бражника язикана.

Про це у Фейсбук спільноті повідомила жінка Олена Сандул. Вона показала фото.

Зловити невловимого… Бражник язикан (метелік колібрі) на квітах цинії сьогодні у моєму саду!.. Що сказати, швидкий "зараза"!.. Могилів-Подільський 07.09.25, — написала авторка допису.

На фото добре видно його сірувато-коричневе забарвлення тіла, прозорі крила, що рухаються з неймовірною швидкістю, та довгий хоботок, яким він висмоктує нектар з квітів.

Фото - Олена Сандул

Що відомо про цю комаху

Бражник язикан (Macroglossum stellatarum) — це денний метелик з родини бражників, якого часто називають "метелик-колібрі" через схожість польоту з цим птахом. Розмах його крил становить близько 4-5 сантиметрів.

Ця комаха відіграє важливу роль в екосистемі як запилювач рослин. Завдяки своєму довгому хоботку бражник може діставати нектар з глибоких квіток, одночасно переносячи пилок між рослинами. Це робить його цінним помічником для садівників та сільського господарства.

Цікаво, що бражники язикани також можуть бути корисними в боротьбі з бур’янами. Деякі види цих комах на стадії гусениць живляться листям небажаних рослин, природним чином контролюючи їх поширення.

Бражник язикан — міграційний вид, який прилітає в Україну з південних регіонів. Зустрічається він переважно влітку та на початку осені в садах, парках та на квітучих галявинах. Комаха активна в денний час, особливо в теплі сонячні години, коли відвідує квіти для живлення нектаром.​​​​​​​​​​​​​​​​

