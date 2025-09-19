Не перетворіть буряк на кормовий: як зберігати овоч для борщу

За правильних умов буряк може пролежати до весни, зберігаючи свій смак і користь

Червоний буряк — один з головних інгредієнтів для борщу. Взимку цей овоч має зберігати свої смакові властивості за правильних умов.

Щоб коренеплід залишався соковитим і солодким, важливо дотримуватися кількох правил. "Телеграф" розповість, яких саме.

Що треба зробити

• Вибір буряка. Для тривалого зберігання підходять середні за розміром плоди без тріщин, плям і пошкоджень.

• Підготовка. Після збору врожаю буряк просушують 2–3 дні в тіні. Бадилля зрізають, залишаючи хвостик до 2 см.

• Умови. Оптимальна температура для зберігання — від +2 до +4 °C при вологості близько 85–90 %.

Способи зберігання буряка

• У погребі буряк складають у дерев’яні ящики, пересипаючи піском або тирсою.

• У мішках із тканини або поліетиленових пакетах з отворами для повітря.

• На картоплі — популярний спосіб: буряк кладуть зверху, він "вбирає" зайву вологу, залишаючись солодким.

Чого не можна робити

Не залишайте буряк на сонці чи під дощем — він втрачає солодкість і швидко псується. Не мийте перед зберіганням, адже волога скорочує термін придатності. Не зрізайте хвостик повністю — це відкриває доступ бактеріям. Не тримайте при температурі вище +6 °C, інакше він почне в’янути і проростати.

