Загубив, але не себе. Яке українське прізвище може викликати сміх

Є три історії походження цього смішного прізвища

Українські прізвища цікаві за своїм значенням та звучанням. Серед таких є прізвище Загубинога.

"Телеграф" розповідає, що про нього відомо. А також, де живуть ці люди.

Що означає прізвище

Прізвище Загубинога має кілька можливих тлумачень, які відображують особливості українського словотворення та народної мудрості.

Можливо, прізвище мало переносний зміст, пов’язаний зі швидкістю. Так могли називати людину, яка швидко бігала або мала довгі ноги, що й призвело до їх "загублення" через стрімкість руху.

Інша версія пов’язує походження прізвища з втратою. Воно могло вказувати на людину, яка часто щось губила, або ж на певну ситуацію, пов’язану із втратою ноги.

Найімовірніше, це був традиційний спосіб утворення прізвищ через прізвиська, які з часом перетворилися на сталі родові імена.

Скільки людей живе в Україні і де саме

За даними дослідження, в Україні проживає 23 носії прізвища Загубинога. Найбільша концентрація цих людей спостерігається в центральних та східних областях України.

