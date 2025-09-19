Має унікальний спів та дуже добре ховається: маленький музикант живе в одному регіоні України (фото)

У Чернігівській області побачили рідкісного птаха, який охороняється — кобилочку солов'їну

На території України можна зустріти чимало рідкісних і маловідомих птахів, спів або вигляд яких здатен здивувати навіть досвідчених орнітологів. Одним із таких видів є кобилочка солов’їна.

Нещодавно цього пернатого помітили на Чернігівщині. Його спів багатьом нагадує звук змотування чи розмотування котушки спінінга, як написав український журналіст Олег Леусенко у себе на сторінці у Facebook.

Що то за птах

Кобилочка солов’їна невелика, із буро-оливковим пір’ям зверху та світлішим черевцем, має світле пір'я на шиї. Сам птах за розмірами не більше 13 сантиметрів.

Вона віддає перевагу заболоченим лукам, заростям очерету та вологим чагарникам, де ховає свої гнізда серед густої трави. Живиться переважно комахами, їхніми личинками та дрібними павуками.

Який вигляд має кобилочка солов'їна

Цей вид занесений до списків охоронюваних Бернською та Боннською конвенціями, а також перебуває під опікою Європейського товариства з охорони довкілля.

Як вона співає

Її спів і справді нагадує, як нібито хтось рибалить та розмотує чи намотує котушку на спінінгу. Це можна послухати у "eBird".

