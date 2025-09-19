Українець знайшов два загадкові "камінці". Їм може бути сотня років (фото)

Чоловік знайшов цікаву річ та показав у мережі

Українцям часом трапляються цікаві знахідки — від "артефактів" часів СРСР до загадкових фрагментів незрозумілого походження. Чоловік попросив ідентифікувати те, що він знайшов — знахідка схожа на шматочок каменю.

Українець показав свою знахідку у Facebook-групі "Копачі України у пошуках скарбів". Він знайшов два досить важких фігурні шматки сірого кольору, зверху, додав чоловік, фрагменти посріблені.

Ось, що знайшов українець

У коментарях користувачі поділилися припущеннями, що це могло б бути. Хтось припустив, що це частина ремінної накладки. Інший користувач висунув припущення, що це фрагмент декоративної накладки або елемент оздоблення. Можливо, додав він, з книги, скриньки чи якоїсь іншої дерев'яної або шкіряної речі.

Ще один член групи показав фото дуже подібної речі, але з металу. За зовнішніми ознаками, це може бути руків'ям, частиною декору або фрагментом якогось старовинного знаряддя чи виробу. Це може бути частиною руків'я ножа чи меча, меблів, чи якогось інструменту.

Подібний фрагмент показав й інший колекціонер

Автор знахідки погодився, що його фрагмент схожий на це. Можливо, якщо його почистити, цей "шматочок каменю" також виявиться металевим.

