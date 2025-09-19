Гавкіт цієї собаки чутно за кілометр: від якої породи буде боліти голова (фото)

Бультер'єр потребує багато уваги, соціалізації та має високий голос

Не всі породи собак підходять для життя у квартирі чи сім’ї без досвіду. Деякі з них, як от бультер’єр, потребують багато простору, постійних фізичних навантажень або індивідуальних занять з кінологом, аби налагодити поведінку собаки.

Бультер’єр – м’язистий середній пес із короткою шерстю та характерною овальною мордою. Потужний корпус і енергійний погляд роблять його впізнаваним серед інших порід, пояснив "Телеграф".

Який вигляд має бультер'єр

Попри привабливу зовнішність, бультер’єр підходить не всім. Це собака, який потребує досвідченого власника, соціалізації з раннього віку та регулярних фізичних навантажень. Без цього він може стати руйнівним або проявляти агресію до інших тварин. Крім того, він має сильний голос, тому від його голосного гавкання неможливо буде сховатись.

Хоча у собаки є і свої "плюси", наприклад вона віддана господарю, смілива, енергійна та має грайливий характер.

