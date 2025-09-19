Там дружинам краще не зраджувати? Це українське село веселить своєю назвою
Село з незвичайною назвою має багатовікову історію та цікаві легенди
На Хмельниччині розташоване село з назвою, яка неодмінно викликає посмішку у відвідувачів та жителів інших населених пунктів. Сковородки Старокостянтинівського району – це не просто кумедна назва на карті, а місце з багатою історією, що сягає корінням у XVI століття.
"Телеграф" розповість, що відомо про це місце. А також, де його знайти на карті.
Історичні корені назви
Село Сковородки вперше згадується в історичних документах ще в шістнадцятому столітті. За словами краєзнавців, саме в той час залізна сковорода, завдяки борту-колу, відігравала особливу роль в українській культурі. Цей звичайний кухонний посуд, що часто перебував на вогні, вважався потужним оберегом від нечистої сили.
На сайті селищної ради цього йдеться, що село Сковородки, під іменем Сковородинець (Skoworodincze), вперше згадується в історичних документах 9 вересня 1517 року, коли король польський Сигизмунд I видав в Полоцьку князю Костянтину Івановичу Острозькому грамоту, якою підтверджував його право на володіння маєтком Красиловим і волостю Кузьминською.
Коли саме виникло поселення Сковородки, достеменно невідомо, проте існування села відноситься до дуже далеких часів. За свідченнями дослідників, у VII столітті місцевість теперішнього села була заселена дулібами, а в XII столітті — древлянами. За переказами старожилів, у давні часи на місці сучасного села було навіть містечко, що може свідчити про давню історію цих земель.
Варто зазначити, що "сковородки" — це російське слово, українською правильно говорити "сковорідки"
Містична сила сковороди
За давніми віруваннями, залізна сковорода була не просто кухонним приладдям, а справжнім оберегом. Люди з нечистими помислами, за переказами, обходили місця, де ця "захисна" сила була особливо сильною, десятою дорогою. Можливо, саме тому село і отримало таку символічну назву – Сковородки.
Сучасне життя села
На сьогодні в селі Сковородки проживає 698 осіб. Незвичайна назва населеного пункту, що має глибоке історичне коріння, і досі привертає увагу та викликає цікавість.
