Там дружинам краще не зраджувати? Це українське село веселить своєю назвою

На Хмельниччині розташоване село з назвою, яка неодмінно викликає посмішку у відвідувачів та жителів інших населених пунктів. Сковородки Старокостянтинівського району – це не просто кумедна назва на карті, а місце з багатою історією, що сягає корінням у XVI століття.

Історичні корені назви

Село Сковородки вперше згадується в історичних документах ще в шістнадцятому столітті. За словами краєзнавців, саме в той час залізна сковорода, завдяки борту-колу, відігравала особливу роль в українській культурі. Цей звичайний кухонний посуд, що часто перебував на вогні, вважався потужним оберегом від нечистої сили.

Село Сковородки в Україні

На сайті селищної ради цього йдеться, що село Сковородки, під іменем Сковородинець (Skoworodincze), вперше згадується в історичних документах 9 вересня 1517 року, коли король польський Сигизмунд I видав в Полоцьку князю Костянтину Івановичу Острозькому грамоту, якою підтверджував його право на володіння маєтком Красиловим і волостю Кузьминською.

Село Сковородки

Коли саме виникло поселення Сковородки, достеменно невідомо, проте існування села відноситься до дуже далеких часів. За свідченнями дослідників, у VII столітті місцевість теперішнього села була заселена дулібами, а в XII столітті — древлянами. За переказами старожилів, у давні часи на місці сучасного села було навіть містечко, що може свідчити про давню історію цих земель.

Варто зазначити, що "сковородки" — це російське слово, українською правильно говорити "сковорідки"

Містична сила сковороди

За давніми віруваннями, залізна сковорода була не просто кухонним приладдям, а справжнім оберегом. Люди з нечистими помислами, за переказами, обходили місця, де ця "захисна" сила була особливо сильною, десятою дорогою. Можливо, саме тому село і отримало таку символічну назву – Сковородки.

Сучасне життя села

На сьогодні в селі Сковородки проживає 698 осіб. Незвичайна назва населеного пункту, що має глибоке історичне коріння, і досі привертає увагу та викликає цікавість.

