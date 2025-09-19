Де розташований єдиний діючий римський акведук в Україні та в чому його унікальність (фото, відео)

Про Стричавський міст ходить багато легенд, але його унікальність — у способі будування

Унікальний арковий міст римського стилю розташовано в урочищі Стричавський потік на Закарпатті поруч із зоною відпочинку. Майже 10 років тому споруду ледве не зруйнували дерева.

"Телеграф" вирішив зібрати все, що відомо про Стричавський міст, та з'ясувати скільки йому років.

Унікальність споруди полягає в тому, що її збудували із піщаного каменю, з надзвичайною інженерною точністю та без застосування цементу. Стійкість моста забезпечив центральний, так званий замковий камінь, а інші ретельно підбиралися або обтесувалися до потрібного розміру.

За словами Івана Щура, що багато років цікавиться туристичними пам'ятками, архітектурою та історією краю, цей міст є напевно єдиним діючим римським акведуком в Україні.

Стричавський міст ледве не перетворився на руїни

Приблизно у 2010 році унікальна споруда почала розсипатися через виникнення провалля. Близько шести років міст продовжував руйнуватися, доки наприкінці 2016 року його не почали реставрувати. Цікаво, що причиною руйнування стали дерева, що завдали мосту шкоди своїм корінням.

Стричавський міст у римському стилі. Фото: Uzhgorod.in

Скільки років унікальному акведуку

Навколо Стричавського мосту ходить багато легенд, але чи мають вони підґрунтя? Голова Березнянської територіальної громади Богдан Кирлик розповів Першому Закарпатському телеканалу, що легенди придумують, щоб привабити туристів.

Скільки століть існує споруда достеменно невідомо, хоча у Mukachevo.net стверджували, що мосту вже 500 років. Проте, за словами туризмознавця Михайла Штефаньо, споруді приблизно 100 років, її побудували за часів Чехословаччини, щоб вивозити туди каміння та ліс.

Стричавський міст-акведук на Закарпатті. Фото: Великий Березний online

