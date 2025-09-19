Перша англомовна газета України публікувала "масажні" оголошення: як виглядали випуски Kyiv Post десятки років тому

Газета Kyiv Post була створена на 8 тисяч доларів

Новини про події в Україні та світі завжди були затребувані читачами. Тому газети були наприкінці 90-х та на початку 2000-х дуже популярні. Серед них і перша та найвідоміша англомовна газета в Україні Kyiv Post.

"Телеграф" розповість, що відомо про цю газету, а також як вона виглядала впродовж своєї історії.

Kyiv Post — перша та найвідоміша англомовна газета України. Вона з’явилася 1995 року в Києві завдяки американському бізнесменові Джеду Сандену. За роки існування у видання було лише три власники: засновник Санден, уродженець Пакистану Мохаммад Захур та сирієць Аднан Ківан, власник бізнесу в Одесі.

Санден створив газету невдовзі після розпаду СРСР, вклавши 8 тисяч доларів, три комп’ютери та зібравши команду із семи осіб. Перші 16 сторінок готували лише два редактори у невеликій київській квартирі. Газета відповідала на запит інвесторів, які розглядали Україну як новий напрямок для бізнесу. Санден дотримувався лібертаріанських та антикомуністичних поглядів, розвивав модель редакційної незалежності, але дозволяв публікацію сумнівної реклами.

Видання мало характерний дизайн кінця 90-х – великі заголовки, яскраві кольори на першій сторінці та насичену верстку із численними фотографіями. Газета виходила у форматі таблоїда, що робило її зручною для читання у транспорті та роботі.

У жовтні 2009 року Kyiv Post купив британець Мохаммад Захур, виклавши за неї 1,1 млн доларів. Новий власник зберіг редакцію, прибрав "масажні" оголошення та підтвердив курс на незалежність, але заборонив відкрите схвалення політиків. Виняток він зробив у 2014 році, коли разом із дружиною Камалією підтримав Петра Порошенка. Захур інвестував у журналістів, збільшив тираж та якість паперу, розширивши газету до 32 сторінок, а потім знову скоротив її до 16–24. Kyiv Post залишалася центром журналістських розслідувань, брала участь у роботі над "Панамськими документами" 2016 року.

Так газета Kyiv Post виглядала у 2010 році

Так газета Kyiv Post виглядала у 2012 році

Так газета Kyiv Post виглядала у 2013 році

Так газета Kyiv Post виглядала у 2018 році

21 березня 2018 року видання було продано Аднану Ківану за більш ніж 3,5 млн доларів. Того ж року редакція заявила, що вимоги випускати українську версію згідно із законом можуть поставити під загрозу існування газети.

8 листопада 2021 року Kyiv Post тимчасово припинила вихід, співробітників було звільнено. У грудні того ж року газета відновила роботу у цифровому форматі, проте друкована версія більше не випускалася.

