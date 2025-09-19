Маленький українець упіймав червонокнижну "золоту рибку". Його рідкісний улов потрапив на фото

Золотий карась занесений до Червоної книги

На Київщині юний рибалка спіймав золотого карася, проте він занесений до Червоної книги. Зникаючий карась схожий на золоту рибку.

Відповідне фото з’явилося у Facebook. Хлопчик гордо позує з червонокнижною рибою на волосіні.

Золотий карась, упійманий маленьким українцем

Автор публікації проживає у Фастові, де, найімовірніше, і була рибалка. Тим часом іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь розповіла "Телеграфу", що карась звичайний або золотий, зникає і перебуває під загрозою. Цього золотого карася добре пам’ятають рибалки старшого покоління, які передають ці легенди молодшим.

"Спочатку ми думали, що його (карася звичайного — ред.) сильно пригнічує сріблястий карась, але це не основна проблема. Зараз в Україні немає цих заплавних водойм, де види можуть зберігатися тривалий час", — пояснила іхтіологиня.

Нагадаємо, не лише червонокнижні види риб зникають з українських водойм. Через зміну клімату та порушення гідрологічного режиму зникають звичні для України представники водного світу. Найбільше страждають види, що вимагають швидкої течії та високого вмісту кисню у воді, розповіла Куцоконь.

Раніше у соцмережах активно розповсюджували фото з Києва: жінка на Дніпрі спіймала незвичайний трофей — вугра вагою 1,2 кг. Кадр одразу викликав жваве обговорення, адже така знахідка для столичних водойм — рідкість. Через людську діяльність вона майже зникла з водойм нашої держави.