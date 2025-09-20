Прилітає з Африки, щоб вивести пташенят. Де і коли в Україні можна зустріти блакитне пернате диво

Чисельність сиворакші знижується

Птахи України дуже різноманітні та вражають своїм забарвленням. Саме таким є раритетний птах сиворакша євразійська, занесена до Червоної книги України. Ця яскрава пташка є перелітною, вона прилітає в Україну, щоб вивести пташенят у кінці квітня — на початку травня.

Як виглядає Сиворакша євразійська

Сиворакша євразійська (Coracias garrulus) досить великий птах, трошки менший за голуба. Маса тіла — 140—190 г, довжина — 30—32 см, розмах крил — 66—73 см. Дорослі особини дуже яскраві — в забарвленні переважає яскравий зеленкувато-синій колір, передній край крил фіолетово-синій. Молоді пташки не такі яскраві.

Сиворакша євразійська

Де зустрічається в Україні

Сиворакша зимує у Східній та Південній Африці, а в теплу пору року повертається в Україну для гніздування. До 1970-х років птах гніздився по всій території України. Проте зараз став дуже рідкісним або зник у більшості районів Полісся та Лісостепу. Частіше сиворакшу можна зустріти у степовій смузі.

Виглядають пташки дуже екзотично

Сиворакші живуть у лісах та садах на півночі, на півдні обирають глинясті балки, стрімкі береги річок. У лісовій смузі гнізда влаштовує в дуплах; у степовій — заселяє нори у схилах урвищ. Гніздиться птах окремими парами або колоніями до п'яти пар. У травні — червні самиця зносить 3–6 яєць. Яйця насиджують і самка і самець протягом 18—19 днів. Пташенята вилітають з гнізда у віці 26—28 днів, у липні. У серпні — вересні відлітають з України. Сиворакша — корисний птах, адже основна його їжа — шкідливі комахи.

Чому сиворакші стає все менше

Чисельність цієї яскравої пташки, на жаль, скорочується. Сиворакші стає менше через деградацію місць гніздування, отрутохімікати, що застосовують у сільському господарстві та через винищення хижаками.

Пташки гніздуються в Україні

