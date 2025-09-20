Найбільш сніжне село України називається Руська Мокра. Чи має воно відношення до Росії

Село Руська Мокра лежить серед гір

Села України вражають різноманіттям назв — є кумедні, а є й такі, що у світлі війни, яку Росія веде проти України, викликають не найприємніші відчуття. Наприклад, на Закарпатті є село Руська Мокра.

Село площею 24 квадратних кілометри розташоване в Усть-Чорнянській селищній громаді Тячівського району Закарпатській області. Воно розкинулося серед гір, на висоті 600 м над рівнем моря на берегах річки Мокрянка. Розташоване за 55 км від автотраси Мукачеве — Івано-Франківськ і за 65 км від райцентру Тячів. У селі Руська Мокра живе 1490 мешканців. Поруч є село Німецька Мокра.

Чому село отримало таку назву

Руська Мокра була заснована у 1760 році. Корені жителі села — русини. Тому перша частина назви, Руська, пішло від русинів, а не від росіян (русских). А через те, що літом в місцевості випадає дуже багато дощів, русини назвали село Руська Мокра, а прилеглу річку — Мокрянка. Гори затіняють територію села від прямих сонячних променів. Тому там часто випадають опади та зберігається похмура погода.

Руська Мокра

Село затишно сховалося серед гір

Більшу частину року там похмуро

У Руській Мокрій найдовша зима в Україні

Через специфіку розташування населеного пункту серед гірських хребтів — Красна, Привододільні Ґорґани, Свидовець, у селі Руська Мокра сніг лежить у середньому 162 дні на рік. Найдовший зафіксований сніжний період у селі — 178 діб. Коли в долині вже цвітуть яблуні, в Руській Мокрій ще лежить сніг, пише we.org.ua.

Засніжена Руська Мокра

Так виглядає село практично половину року

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Черкаській області є село Руська Поляна. Після початку повномасштабної війни Росії проти України, було зареєстровано петицію про перейменування села.