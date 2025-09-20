Рус

Досі працює. У Запоріжжі показали, якими були сушарки для рук у СРСР (фото)

Сушарка для рук
Сушарка для рук. Фото Колаж "Телеграф"

Такі сушарки можна було зустріти у громадських місцях, але часто вони не працювали

Деякі радянські предмети зараз стали мрією колекціонерів. Проте деякі речі досі працюють та можуть використовуватися за прямим призначенням.

На одному з сайтів продажів пропонують придбати апарат для сушіння рук радянського виробництва "Донбас". Продавець з Запоріжжя зазначає, що прилад в робочому стані, є функція гарячого повітря. Його можна використовувати як "дуйчик" чи вентилятор, пише він. Вартість — 1000 гривень.

апарат для сушіння рук радянського виробництва Донбас
Прилад має дзеркало
апарат для сушіння рук Донбас часів СРСР
Включається апарат кнопкою
Сушарка для рук радянського виробництва
Шнур живлення внушительний
Радянський апарат для сушіння рук Донбас
Так він виглядає ззаду

Що відомо про радянський апарат для сушіння рук "Донбас"

Ці пристрої випускалися в СРСР для встановлення в громадських місцях — туалетах підприємств, установ, готелів, ресторанів тощо. Такі апарати були поширені в радянських громадських будівлях до 1990-х років.

Прилад складався з металевого корпуса з емальованим покриттям, мав вмонтований електронагрівач та вентилятор. Пі натискання кнопки або важеля подавав струмінь теплого повітря для сушіння рук. Час роботи був обмежений автоматичним таймером (зазвичай 15-30 секунд).

