Досі працює. У Запоріжжі показали, якими були сушарки для рук у СРСР (фото)

Деякі радянські предмети зараз стали мрією колекціонерів. Проте деякі речі досі працюють та можуть використовуватися за прямим призначенням.

На одному з сайтів продажів пропонують придбати апарат для сушіння рук радянського виробництва "Донбас". Продавець з Запоріжжя зазначає, що прилад в робочому стані, є функція гарячого повітря. Його можна використовувати як "дуйчик" чи вентилятор, пише він. Вартість — 1000 гривень.

Прилад має дзеркало

Включається апарат кнопкою

Шнур живлення внушительний

Так він виглядає ззаду

Що відомо про радянський апарат для сушіння рук "Донбас"

Ці пристрої випускалися в СРСР для встановлення в громадських місцях — туалетах підприємств, установ, готелів, ресторанів тощо. Такі апарати були поширені в радянських громадських будівлях до 1990-х років.

Прилад складався з металевого корпуса з емальованим покриттям, мав вмонтований електронагрівач та вентилятор. Пі натискання кнопки або важеля подавав струмінь теплого повітря для сушіння рук. Час роботи був обмежений автоматичним таймером (зазвичай 15-30 секунд).

