Від назви чоловічого статевого органу? З походженням цих українських прізвищ не все так однозначно

Деякі українські прізвища можуть свідчити про велику чоловічу гідність предків їхніх носіїв

В українській мові є автентичні слова, що походять від слова "пуцька", що означає чоловічий статевий орган. Цей розмовний варіант можна зустріти у сільській місцевості й сьогодні.

Ціла низка українських прізвищ має таку ж основу. "Телеграф" вирішив дізнатися, чи ці родові імена походять від назви статевого члена і де вони поширені.

Пуценко

Найбільша кількість носіїв серед прізвищ з коренем пуц/пуць в Україні має родове ім’я Пуценко – 222 людини. Представники прізвища помалу живуть у різних областях України, крім західних регіонів та Одещини, свідчать дані сайту "Рідні".

На порталі зазначено, що відомостей про походження цього родового імені в етимологічних словниках немає. Однак у коментарях пишуть, що таке прізвище давали козакам, "маючим довгу пуцю".

Хоча прямих доказів цьому ми не знайшли, ймовірність того, що інтернет-користувач має рацію, досить висока. На це побічно вказують такі ознаки:

Найчисленнішими серед козаків були прізвища, які закінчувалися на -енко

Українські козаки відрізнялися почуттям гумору, яке, зокрема, виявилося у виборі прізвиськ

Носії родового імені Пуценко повністю відсутні у західних регіонах, де більше прізвищ, які мають німецьке, польське та інше іноземне походження.

Карта поширення прізвища Пуценко в Україні

Пуц та Пуць

Також у нашій країні налічується 220 носіїв родового імені Пуц та 179 носіїв фамілії Пуць. Тут уже трохи інша історія. Щодо першого варіанту, він поширений майже на всій території України, але велика концентрація на заході країни: у Волинській, Рівненській, Львівській та Хмельницькій областях.

Карта поширення прізвища Пуц в Україні

Версія з м’яким знаком наприкінці має нелогічне поширення, і хоча загалом не представлена у більшості західних регіонів, має найплотнішу концентрацію у Луцькому районі. Там зараз живуть 24 носії цього прізвища.

Карта поширення прізвища Пуць в Україні

Разом з тим у німецькій мові є слово putz (звучить як пуц), що означає штукатурка, побілка, а також прибирання, а польською – дієслово pucować (звучить як пуцовач), що перекладається як чистити або полірувати.

При цьому в Польщі існує родове ім’я Pucz (звучить як Пуч), походження якого точно не встановлено, але за однією з версій воно може вказувати на рід занять.

Таким чином, Пуц або Пуць може бути українською адаптацією польського Putz або окремим прізвищем, що походить від професії чистильника чи прибиральника.

Також варто зазначити, що родові імена Пуц і Пуць можуть бути як варіантами одного і того ж прізвища, так і мати різне походження.

Пуцик

В Україні також проживають 125 носіїв родового імені Пуцик, яке найбільше поширене в центрі та на півночі України, тоді як на сході та заході країни практично не зустрічається. Найбільша концентрація — на Житомирщині. Так, у Ємільчинському та Новоград-Волинському районах, які межують один з одним, сукупно проживають 58 (тобто майже половина) Пуциків.

Карта поширення прізвища Пуцик в Україні

Здавалося б, що варіантів появи цього родового імені небагато – це точно буде якийсь із перелічених вище, проте в німецькій мові існує дивовижно співзвучний прикметник putzig. Він звучить як пуціх (вимовляється "і") і означає милий або симпатичний. Носіям цього прізвища такий варіант видасться привабливим.

Пуцило, Пуцко та інші прізвища

Крім того, в Україні є менш поширені родові імена, що також мають основу "пуц". У нашій країні проживає 111 осіб на прізвище Пуцило, 60 – на прізвище Пуцко та 58 – на прізвище Пуцак. Також 53 українці мають родове ім’я Пуцелік, 38 – Пуцята та 34 – Пуцай. Всі вони можуть походити від українського іменника "пуцька", що означає статевий член.

Оскільки фахівці не повідомляють про точне походження цих прізвищ, кожен може вибрати будь-яку версію, яка сподобалася найбільше.

Раніше ми розповіли про низку українських прізвищ, які могли походити від назви жіночого статевого органу німецькою мовою. Проте є й інші версії.