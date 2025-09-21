У вас вдома буде дід "на мінімалках": які породи собак складні у догляді (фото)

Мопси, французькі та американські бульдоги мають сплющені морди, тому їм важко дихати — вони можуть хропіти та кряхтіти, як діди

Собаки бувають дуже різні — від маленьких і енергійних до великих та спокійних, і кожна порода має свої унікальні фізичні особливості та характер. Однак є ті, що мають специфічну морду, що впливає на їхнє здоров’я та поведінку.

Мовиться про мопсів, французьких та англійських бульдогів. "Телеграф" розібрався, чому ці породи краще не брати

Мопси – компактні, ласкаві собаки з круглими очима та зморшкуватою мордочкою. Вони легко адаптуються до життя у квартирі, проте схильні до ожиріння, проблем з диханням та перегріву.

Мопс, французький бульдог та американський бульдог

Французькі бульдоги важать 8–14 кг і відрізняються великими "кажановими" вухами та короткою мордою. Це соціальні й спокійні собаки, але через синдром, через який їм важко дихати, вони погано переносять спеку та фізичні навантаження, часто страждають від задишки.

Англійські бульдоги – міцні, низькорослі тварини. Їх мордочки також мають зморшки. Ці собаки мають проблеми з диханням і суглобами.

Усі ці собаки будуть постійно "кряхтіти" та хропіти вночі через проблеми з диханням. Це важливо враховувати при виборі породи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що гавкіт цієї собаки чутно за кілометр. Від якої породи може боліти голова.