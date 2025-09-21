Ці кадри були у кожного школяра в "нульових". Як робили фото з популярними зірками

Зараз це лише спогад у альбомі

Згадайте свої шкільні роки початку 2000-х – напевно, у вас теж зберігся той самий кадр, де ви "обіймаєтеся" з Настею Каменських, стоїте поруч з Потапом чи позуєте разом з учасницями групи "ВІА Гра". Ці фотографії були справжнім хітом серед школярів того часу.

"Телеграф" розповість, як робили такі фотографії. А також, у чому була їх суть.

Як це працювало

Механізм був досить простий: шкільні фотографи робили портретні знімки учнів, а потім за допомогою Photoshop "підселяли" їх до популярних українських артистів. Діти могли обирати з широкого каталогу зірок – від поп-виконавців до телеведучих. Вартість послуги у 2007 році була 10 грн.

Не лише фото з зірками

Послуги шкільних "фотошоперів" не обмежувалися лише зірковими фотосесіями. Великим попитом користувалися святкові листівки – особливо до 8 березня для бабусь та хрещених. На таких листівках розміщували теплі побажання та фото дитини у красивому оформленні.

Епоха, що минула

Сьогодні ці фотографії викликають усмішку. Вони стали символом епохи, коли цифрова обробка фото тільки входила в побут, а можливість "сфотографуватися" з кумиром здавалася справжнім чудом.

Для багатьох українців ці кадри залишаються милими спогадами дитинства – часів, коли мрії здавалися ближчими, а технології відкривали нові можливості для творчості та фантазії.

