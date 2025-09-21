Не тільки парадички: ці слова із Закарпаття змусять вас сміятися до сліз (відео)

У закарпатських говірках є багато кумедних слів

Цього літа Україну накрила хвиля мемів про "парадички" — так на Закарпатті називають помідори. Меми почали поширюватися, коли у соцмережах почали з’являтися відео про те, що "файні парадички вродили на керті" або як зробити салат "з парадичков".

Українці також не могли стримати емоцій під час перегляду відео про бутерброд "з парадичков". "Телеграф" вирішив розповісти й про інші кумедні слова, які можна почути на Закарпатті.

Парадички – помідори

Це слово з’явилося через запозичення, адже в Угорщині помідори називають paradicsom, у Словаччині – paradajka, у Сербії кажуть – парадајз, а жителі Словенії називають томати словом paradižnik.

Крумплі – картопля

На Закарпатті, особливо в Ужгородському районі, "крумплі" — звичайна назва картоплі. В Угорщині цей коренеплід називають так само — krumpli.

Приклади вживання:

Буду прицкати я крумплі

Задовбали ня жуки

Ниська в полі я Сталоне

Сокотіться бомбаки – чопський гурт Bambula-Bee "Колорадські Бомбаки".

– Свині застав у чужих крумплях, – Федір Потушняк. Твори

Зазначимо, що в інших районах можна зустріти інші назви картоплі, наприклад, "ріпа", "булі" та навіть "мандабурка".

Путер – вершкове масло

Ще одне слово, яке з’явилося через запозичення цього разу з німецької – Butter. Проте жителі Закарпаття змінили його вимову, замінивши першу літеру більш зручною, на їхню думку.

Таляри – гроші

У XVI–XVIII століттях срібний талер був універсальною європейською валютою, його використовували у Німеччині, Австрії, Польщі, Угорщині та інших країнах. Від його назви з'явився долар, а на Закарпатті це слово з адаптацією вимови почало означати гроші взагалі.

Ґарадичі – сходи

Хоча на перший погляд здається, що це слово походить від слов’янського "городити", також є версія, що ґарадичі/garadiča – запозичення через угорське grádics/garádics, яке походить від латинського gradus, що означає ступінь, крок. Воно з’явилося в закарпатських говірках як позначення сходів чи сходів.

"Гурі ґарадичами" означає вгору сходами, а "долу ґарадичами" – вниз.

Як приклад вживання цього слова наводимо вірш Павла Чучки " Курваш ай жони":

На ферму рано йшли доярьки –

єдна русначка й три мадярки –

почливі наші сільські жони:

їдять лем кромплі й макарони,

цілой життя фурт у роботі,

у нервох, суєті, гризоті.

Кажда из них на нус паде,

по плечох їх калгоз иде,

як по ґарадичох, горі,

иде калгоз "У світлі дні".

Такі слова – багатство мови, частина культурної ідентичності Закарпаття. Вони показують, як історія, географія, сусідство з іншими мовами та народами формують мовлення, роблять його яскравим та живим.

