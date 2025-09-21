Деякі вірші писав під "ефектом": про які "чорні" сторінки життя Рильського не розповідають у школі

Максим Рильський був у товаристві, де "всі вже знали про все на світі" і їм хотілось нового, тому він вживав заборонені речовини й хотів випустити про це цикл віршів

Більшість з нас звикли сприймати Максима Рильського, як класика української літератури. Проте його рання творчість була значно сміливішою і складнішою, ніж зазвичай вивчають у школі.

Максим Тадейович Рильський народився 19 березня 1895 року в місті Києві. Після ранньої смерті батька його виховувала мати, яка прищепила сину любов до книжок та мистецтва, розповідає "Телеграф".

Що відомо про українського класика Максима Рильського

Освіту Рильський здобував у київській гімназії. Пізніше навчався на медичному факультеті Київського імператорського університету Святого Володимира, а згодом — на історико-філологічному факультеті Народного університету в Києві, заснованого за гетьмана Павла Скоропадського. Через революційні події та громадянську війну він не зміг закінчити жодного з навчальних закладів.

Поезією почав захоплюватися ще в юності — з 12 років. Тоді він написав вірш. А в 15 років — вийшла дебютна збірка "На білих островах".

Серед найпопулярніших його творів —"Знак терезів" (1932), "Літо" (1936), "Троянди й виноград" (1957), "Голосіївська осінь" та вірші "Слово про рідну матір", "Не кидайсь хлібом, він святий!", "Дощ" та "Розмова з другом". Рильський також працював як перекладач — він переклав "Євгенія Онєгіна" та "Пана Тадеуша".

Рильський — відомий поет, який писав для дітей, молоді та дорослих. Однак більшість віршів в школі не вивчається через його "чорні" сторінки в житті.

У десяті роки Рильський захоплювався творчістю Шарля Бодлера — поета, відомого провокаційними творами та експериментами з формою і змістом. Молодий поет навіть присвятив Бодлеру один зі своїх віршів. Тоді він належав до кола літераторів і мислителів, які підтримували різних бунтарів. Усі члени товариства казали, що знаходяться в депресії, що все в цьому світі їм вже відомо і хочеться чогось нового. Тоді ж почались експерименти із забороненими речовинами.

Максим Рильський присвятив Бодлеру вірш

Відомо, що Рильський готував цикл віршів, присвячених "отруйній любові" — любові не до людей, а до заборонених речовин. Цикл "Отрута" мав включати поезію під назвою "Каламутні води", проте збірка так і не була опублікована. Повний текст сьогодні знайти неможливо. Вона мала бути присвячена молодим бунтарям, які "грались" із забороненими речовинами.

