Рибалка на Львівщині витягнув з води масивного велетня: що потрапило на гачок (фото)

Середня вага коропа становить від 2 до 14 кілограмів

Ловити рибу в Україні вільно можна до 1 листопада – після цієї дати вводиться заборона на риболовлю, однак лише в зимувальних ямах. Тож прихильники цього заняття продовжують демонструвати свій вилов.

Так, рибалка з Львівщини продемонстрував доволі габаритну здобич: на Спортивному озері у Звенигороді йому вдалося виловити коропа вагою в 12 кілограмів. Результатом своєї риболовлі він поділився в Facebook.

Згідно з таблицею росту коропа, такої ваги рибина здобуває вже після п’яти років життя. Найбільший зафіксований в історії короп, виловлений людиною, важив 48 кілограмів.

Короп, якого виловив рибалка у Львівській області

Короп звичайний — одна з найпоширеніших прісноводних риб родини коропових. Походить з Азії, але згодом був штучно завезений у різні регіони світу. У водоймах Європи він добре прижився та став звичним видом. Довжина тіла коропа може сягати до одного метра, а вага перевищувати 20 кілограмів. Це одна з ключових риб у тепловодній аквакультурі. В Україні виведено дві породи — український лускатий і український рамчатий, а також три типи в їх межах: український лускатий нивківський, український лускатий любінський та український рамчатий любінський.

Рибалка у Львівській області зміг спіймати великого коропа

Озеро в селі Звенигород утворилося у 2013 році, а з 2015-го тут відкрили платну риболовлю. Його ширина коливається від 60 до 100 метрів, довжина становить близько 220 метрів, площа — приблизно 2 гектари. Середня глибина сягає 1,8 метра. Дно з правого берега та на більшій частині акваторії складається з білої глини, а з лівого берега подекуди трапляються ділянки мулу й торфу.

У водоймі водяться короп, товстолоб, білий амур, щука, окунь, лин і карась. Рибальство тут дозволене лише аматорське — промисловий вилов не ведеться і ніколи не здійснювався. Озеро на зиму не спускають, тож рибу можна ловити протягом усього року. Доступні способи ловлі — спінінг і поплавцеві вудки.

Як дістатися до озера в с. Звенигород

На авто: потрібно виїхати зі Львова по вул. Зеленій у напрямку села Бібрики. Далі проїхати Давидів і Шоломию (є вказівник із траси). У Шоломиї звернути з основної траси, рухатися селом по головній асфальтованій дорозі до роздоріжжя Гаї-Звенигород. Повернути праворуч, проїхати близько 250 м — зліва буде дитячий садочок. Перед ним потрібно звернути наліво на ґрунтову дорогу. Якщо доїхали до церкви — поворот уже проїхали. Відстань від Львова — 16-20 км, час у дорозі близько 20 хв. Можливий також доїзд із Тернопільської траси через село Гаї.

На маршрутці: прямі рейси Львів-Звенигород, Львів-Водники, Львів-Городиславичі (відправлення з автостанції №5). У дорозі близько 35 хв. Виходити біля дитячого садочка, далі наліво й пішки 5-7 хв до озера.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Київщині юний рибалка впіймав золотого карася, який занесений до Червоної книги України. Цей рідкісний вид, що перебуває на межі зникнення, зовні нагадує золоту рибку.