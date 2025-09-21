Без бетонних споруд і дерев. Не кожен впізнає це відоме місце в Одесі на відео з 2003 року

Свою назву район дістав від гірського регіону Греції, який, за легендою, є місцем суцільного щастя, спокою, миру

Одеса з часів розпаду Радянського Союзу дуже змінилась. Особливо відчутними стали зміни в одному з елітних районів біля моря

"Телеграф" вирішив поцікавитись у своїх читачів, чи добре вони знають Одесу. Ми покажемо відео місця, а ви спробуйте відгадати, де воно.

На цих кадрах ви бачите місце, до якого раніше можна було дістатися трамваєм. Це курортний район міста Одеса, розташований у приморській частині міста неподалік від 5-ї — 7-ї станцій Фонтанської дороги. Відомий однойменним парком і пляжем.

Свою назву район дістав від гірського регіону Греції, який, за легендою, є місцем суцільного щастя, спокою, миру — ідилічне місце на землі.

У 2003 році це місце мало зовсім інший вигляд — менш сучасний і нагадувало старий радянський парк. Тут неспішно прогулювались одесити, прямуючи до моря. На території розташовувався ресторан "Ассоль", який містився на справжньому дерев’яному кораблі. Красу місцю додавали фонтани у старовинному стилі, які створювали особливу атмосферу спокою та романтики.

Довкола росли дерева та зелені кущі, що давали відпочиваючим бажану тінь та прохолоду в спекотні одеські дні.

Що це за місце

Мова йде про Аркадію. Сучасна концепція Аркадії — це ресторанно-розважальний комплекс з елементами торговельного центру. Аркадія відома, насамперед, не морем та пляжами, а нічними клубами і широким вибором розваг навіть під час війни, тому не шукайте тут тиші і самотності.

Під час масштабної перебудови "Аркадії" у 2014 році паркова зона повністю втратила зелені насадження — дерева, кущі та траву. Замість живої природи, яка створювала затишну атмосферу старого парку, з’явились каміння, скло та бетон.

Як виглядає Аркадія зараз.Фото - ove-odessa.od.ua

Аркадія зараз. Фото - Думская

Раніше "Телеграф" показав, як виглядала станція метро "Берестейська" у Києві.