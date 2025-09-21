Рус

Суворий страж Карпат. Де знайти містичну гору, де міг жити могутній велетень

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Автор
Навколо гори Смотрич розкинулася неймовірна панорама Карпат Новина оновлена 21 вересня 2025, 23:09
Навколо гори Смотрич розкинулася неймовірна панорама Карпат. Фото Колаж "Телеграф"

Гора розташована у південно-східній частині Чорногори, за півтора кілометра від головного хребта

У серці Українських Карпат, серед неосяжних просторів Чорногори, височить загадкова вершина з дивною назвою — Смотрич. Ця гора не лише вражає своєю красою, але й несе в собі древню легенду, що передається з покоління в покоління.

"Телеграф" розповість детальніше, що відомо про це місце. А також, як виглядає гора зараз.

Вона розташована у Верховинському районі Івано-Франківської області, гора Смотрич (також відома як Смотрець) підноситься на висоту 1898 метрів над рівнем моря. Вона є однією з найбільш мальовничих вершин гірського масиву Чорногора, що знаходиться під охороною Карпатського національного природного парку.

Як виглядає гора Смотрич
Гора Смотрич

Природна фортеця з каменю

Географічно Смотрич розташований у південно-східній частині Чорногори, за півтора кілометра від головного хребта. Гора вражає своїм суворим виглядом — стрімкі схили з півночі, сходу та півдня, місцями обривисті, створюють неприступну природну фортецю. Вершина повністю вкрита каменем, а на схилах розкидані величезні скелі, що додають горі особливої драматичності.

Гора Смотрич
Гора Смотрич. Фото - Ігор Романів
Смотрич - гора в Івано-Франківській області
Такий вигляд має гора Смотрич. Фото - Ігор Романів

Неподалік від вершини, на північний захід, знаходиться унікальна географічна особливість — Вухатий Камінь, передвершина Смотрича. Тут природа створила справжні шедеври — скелі химерної форми, які місцеві жителі поетично називають "церквами".

Навколо Смотрича розкинулася неймовірна панорама Карпат. На південному заході відкривається велика котловина, звідки бере початок річка Погорілець, а за нею здіймається потужний масив гори Піп Іван.

Вигляд з гори Смотрич
Вид з гори Смотрич. Фото - Ігор Романів

Західніше розташована Дземброня, на північному заході — Менчул, а на південному сході — Малі Стайки та Стайки. Північні схили прикрашають мальовничі Дзембронські водоспади, а в долині на північному сході виднеється село Дземброня — найближчий до гори населений пункт.

Камінь на горі Смотрич
Великі камні гори Смотрич. Фото - Ігор Романів

Легенда про вічного стража

Але найбільше приваблює у горі Смотрич не лише її природна краса, а й древня легенда, яку розповідають в інтернеті та передають із вуст в уста мандрівники Карпат.

За переказами, колись давним-давно на цій горі стояв могутній велетень — мудрий страж, що невпинно дивився вдалину і охороняв долини від наближення біди. День за днем, рік за роком він пильнував спокій гірських земель, не знаючи втоми.

Коли настала довгожданна тиша і мир запанував у Карпатах, велетень виконав свою місію. У момент найглибшого спокою він перетворився на камінь, щоб продовжувати вічно стерегти рідні гори. Так з'явився Смотрич — гора, що дивиться і досі.

