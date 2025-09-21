Суворий страж Карпат. Де знайти містичну гору, де міг жити могутній велетень

Гора розташована у південно-східній частині Чорногори, за півтора кілометра від головного хребта

У серці Українських Карпат, серед неосяжних просторів Чорногори, височить загадкова вершина з дивною назвою — Смотрич. Ця гора не лише вражає своєю красою, але й несе в собі древню легенду, що передається з покоління в покоління.

Вона розташована у Верховинському районі Івано-Франківської області, гора Смотрич (також відома як Смотрець) підноситься на висоту 1898 метрів над рівнем моря. Вона є однією з найбільш мальовничих вершин гірського масиву Чорногора, що знаходиться під охороною Карпатського національного природного парку.

Гора Смотрич

Природна фортеця з каменю

Географічно Смотрич розташований у південно-східній частині Чорногори, за півтора кілометра від головного хребта. Гора вражає своїм суворим виглядом — стрімкі схили з півночі, сходу та півдня, місцями обривисті, створюють неприступну природну фортецю. Вершина повністю вкрита каменем, а на схилах розкидані величезні скелі, що додають горі особливої драматичності.

Гора Смотрич. Фото - Ігор Романів

Такий вигляд має гора Смотрич. Фото - Ігор Романів

Неподалік від вершини, на північний захід, знаходиться унікальна географічна особливість — Вухатий Камінь, передвершина Смотрича. Тут природа створила справжні шедеври — скелі химерної форми, які місцеві жителі поетично називають "церквами".

Навколо Смотрича розкинулася неймовірна панорама Карпат. На південному заході відкривається велика котловина, звідки бере початок річка Погорілець, а за нею здіймається потужний масив гори Піп Іван.

Вид з гори Смотрич. Фото - Ігор Романів

Західніше розташована Дземброня, на північному заході — Менчул, а на південному сході — Малі Стайки та Стайки. Північні схили прикрашають мальовничі Дзембронські водоспади, а в долині на північному сході виднеється село Дземброня — найближчий до гори населений пункт.

Великі камні гори Смотрич. Фото - Ігор Романів

Легенда про вічного стража

Але найбільше приваблює у горі Смотрич не лише її природна краса, а й древня легенда, яку розповідають в інтернеті та передають із вуст в уста мандрівники Карпат.

За переказами, колись давним-давно на цій горі стояв могутній велетень — мудрий страж, що невпинно дивився вдалину і охороняв долини від наближення біди. День за днем, рік за роком він пильнував спокій гірських земель, не знаючи втоми.

Коли настала довгожданна тиша і мир запанував у Карпатах, велетень виконав свою місію. У момент найглибшого спокою він перетворився на камінь, щоб продовжувати вічно стерегти рідні гори. Так з'явився Смотрич — гора, що дивиться і досі.

