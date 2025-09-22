Які фрази говорять і маніяки, і власники котів? Ця добірка змусить посміхнутися кожного

Ці фрази набувають зовсім іншого забарвлення і звучать доволі двозначно

Кожен власник домашніх улюбленців знає: коли ми залишаємося наодинці зі своїми пухнастими друзями, наша поведінка може стати… дещо незвичайною. Ми говоримо з ними особливим голосом, вигадуємо кумедні прізвиська і часто ведемо цілі розмови, очікуючи на відповідь муркотіння чи гавкіт.

Українка в ТікТок вирішила показати, наскільки дивно можуть звучати наші звичайні фрази до котів, коли їх промовляє людина. Для більш переконливого ефекту дівчина використала маску, що робить її обличчя схожим на обличчя лисого чоловіка маніяка.

У своєму відео блогерка озвучила типові фрази, які зазвичай адресуються пухнастим вихованцям:

"Ти така гарненька",

"Мені подобається дивитися, як ти облизуєш себе",

"Ммм, ти так приємно пахнеш",

"Підійди, я хочу, щоб ти поїла з моєї руки",

"Не тікай, я просто хочу потрогати твоє пузіко",

"Я не зроблю тобі боляче. Я просто потрогаю тебе",

"Ти живеш тут? Ти загубилась?",

"Просто хочу, щоб ти облизала мене? В чому проблема?",

"Не ховайся, я все одно тебе знайду",

"Я годую тебе, чому ти мене не любиш?".

Реакція українців

Коли ці, здавалося б, невинні фрази звучать з уст людини, вони набувають зовсім іншого забарвлення і звучать доволі двозначно. Відео швидко стало вірусним, адже багато користувачів впізнали в цих словах те, що самі говорять своїм котам.

Користувачі діляться власним досвідом, як вони спілкуються зі своїми улюбенцями.

