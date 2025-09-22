Схожа на цвях і маскується під равлика. Не наступіть на цю багатоніжку в Україні

Вони не є шкідливими для людини, але можуть виділяти неприємний запах

В Краматорському районі помітили дивну багатоніжку. Вона схожа на цвях, а при небезпеці скручується в кільце.

Відповідний допис з’явився у Facebook-спільноті "Комахи України". Автор публікації Тарас Єрмашов показав фото та запитав, що це за гусінь.

Донецька обл., Краматорський р-н. Що воно за гусінь? Любить асфальт (певно, лізе грітися), сама такого ж гарного сталево-асфальтового кольору, при небезпеці згортається кільцем пише користувач

На фотографіях видно темно-сіру сегментовану багатоніжку, яка нагадує металевий болт або цвях. Тварина має численні короткі ніжки по боках тіла та характерні поперечні сегменти. На деяких знімках багатоніжка зігнута у кільце — це її захисна реакція на небезпеку. Тварину сфотографували на асфальті та кам’янистій поверхні, де вона майже зливається з навколишнім середовищем завдяки своєму темному забарвленню.

Як виглядає багатоніжка

Багатоніжка скрутилась у равлика

Що це за комаха

У коментарях зазначили, що це ківсяк — багатоніжка.

Що відомо про ківсяка

Ківсяк (Diplopoda) — це клас багатоніжок, які відрізняються від інших членистоногих тим, що мають по дві пари ніжок на кожному сегменті тіла. Ці тварини живляться переважно розкладаючою органікою, листям та рослинними рештками, відіграючи важливу роль у процесах ґрунтоутворення.

Ківсяк багатоніжка

При загрозі ківсяки згортаються в кільце або спіраль, захищаючи м’яке черевце твердими сегментами спини. Вони не є шкідливими для людини і не кусають, хоча деякі види можуть виділяти неприємно пахнучі речовини для захисту. Ківсяки поширені по всьому світу і можуть досягати різних розмірів — від кількох міліметрів до понад 30 сантиметрів у тропічних видів.​​​​​​​​​​​​​​​​

