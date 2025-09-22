Пережив дві світові і не тільки. Як раніше виглядав найстаріший вокзал України (фото)

Йому понад 150 років

В Україні є чимало вокзалів, але найстарішим вважається саме львівський вокзал. Адже його було відкрито ще у 1861 році.

"Телеграф" покаже, як він виглядав раніше та що про нього відомо. Спочатку він мав лише кілька колій, але стрімкий ріст пасажиропотоку сприяв його розширенню.

Львівський головний вокзал відкрили 4 листопада 1861 року. Його збудували за планами інженера Людвіка Вєжбіцького. Цікаво, що місцем розташування обрали Городоцьке передмістя Львова. Після стрімкого росту пасажиропотоку на початку ХХ століття звели нову, масштабнішу споруду.

Як раніше виглядав вокзал Льовова

Будівля вокзалу у 20 столітті

Головний львівський вокзал у 20 столітті

До будівлі цього вокзалу вела довга виїзна алея з трамвайними коліями, які доходили аж до головної брами. На фасаді будівлі вокзалу були скульптури. Головна брама вокзалу виконана краківською фабрикою Гурецького за проєктом професора Владислава Садловського.

Вокзал після рекострукції

Як виглядав перон вокзалу раніше

У 1915 році будівлі вокзалу були частково зруйновані під час відходу російської армії зі Львова. Також тривала битва за вокзал у 1918-1919 роках теж додала руйнувань. Його повна відбудова закінчилася тільки в 1930 р., тоді він став триповерховим.

Цікаво, що на арках перону і досі збереглися клейма чеського заводу Вітковіце поблизу Острави – свідчення багатовікової історії. Також і під час Другої світової вокзал постраждав від бойових дій. Відбудували його у 1946 р.

Вокзал Львова під час Другої світової

Площа вокзалу та сама будівля тривалий час не реконструювались. Перша масштабна реконструкція з часів незалежності України відбулась у 2019. Під час неї розділили потоки громадського та приватного транспорту, а кінцеві зупинки трамваїв та автобусів перенесли ближче до входу у вокзал.

Сучасний вокзал

Львівський вокзал в СРСР

Вокзал Львова зараз

Зауважимо, що сам фасад вокзалу та його скульптури залишились у тому вигляді, яким були після відновлення у 1945 році. Навіть порівнюючи сучасні та старі фото, можна побачити схожість будівель.

