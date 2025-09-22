Спалення тіла суперечить Біблії? Що каже церква українцям про кремацію

Традиційне поховання у землю має важливий символізм

Досить часто кремація людей викликає суперечки на релігійному підґрунті. Адже чимало людей вважає, що спалення тіла суперечить Біблії. Однак виникає питання: чи дійсно це так.

Як зазначили на сторінці Православної Церкви, церква не забороняє кремацію, але радить християнам дотримуватись звичного поховання. Адже у Біблії надається перевага похованню у землю, бо спалення тіл часто використовували в язичницькій культурі.

"Немає формального православного правила, яке б заперечувало кремацію, проте є великий масив традицій і почуттів, що говорять на користь християнського похорону", – такою є позиція щодо цього питання Вселенського Патріархату, озвучена ще в 1961 році.

Традиційне поховання у землю має важливий символізм. Священники кажуть, що як зерно, яке вкидають в землю, помирає і дає плід, так і тіло людини ховається в землю, і ми віримо, що воно воскресне. Також традиція повернення тіла у землю пов'язана з воскресіння Христа.

Водночас у старозавітних біблійних книгах можна побачити чіткий символізм спалення тіла людини як покарання, спалення мертвих вважалося язичницькою і ганебною традицією, спаленням боролися з ідолами. Смерть за допомогою вогню у Старому Завіті пов’язана з тяжкими злочинами.

Однак дехто вважає, що спалення тіла померлого — це знущання над ним, що забороняє Біблія. Тому чимало віруючих обирають традиційне поховання.

"У Святому Письмі є такі слова: "У поті лиця твого будеш їсти хліб, доки не повернешся в землю, з якої ти взятий, бо порох ти і до пороху повернешся". Саме слово "порох", а не "попіл", тут є принциповим – воно вказує на природне повернення людини в землю. Водночас, у Євангелії є такі слова Ісуса Христа: "Як збирають кукіль і спалюють вогнем, так буде при кінці світу цього… і вкинуть їх у піч вогняну; там буде плач і скрегіт зубів". Цей образ вогню в Новому Завіті має символіку осуду та покарання, що також накладає певний відтінок на сприйняття практики кремації у християнському контексті", — каже священник.

Не слід забувати, що поховання тіла у православній вірі має багато символізму, адже пов'язане з воскресінням мертвих. Але Біблія не забороняє кремацію і священники ставляться до неї досить лояльно.

