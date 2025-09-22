Люди з цим прізвищем могли бути жадібними до їжі: до чого тут борщ

Українське прізвище має чотири версії походження і може бути повʼязаним з козаками

Прізвища українців цікаві і милозвучні, а їх значення можуть здивувати навіть іноземців. Серед таких і прізвище Недайборщ.

"Телеграф" розповість, що означає це прізвище. А також, скільки людей в Україні його має.

За даними статистики порталу Рідні, прізвище Недайборщ носять 92 особи в Україні, що робить його досить рідкісним. Це прізвище зустрічається не так часто і має локальне поширення переважно в центральних та західних областях України.

Найбільша концентрація носіїв цього прізвища спостерігається у Кіровоградській, Житомирській та Вінницькій областях.

Значення та походження

Прізвище Недайборщ належить до групи так званих "вуличних" або "призвіскових" прізвищ. Це означає, що воно виникло не від імені, а від якоїсь риси характеру, звички або події, що сталася з людиною.

Прізвище імовірно утворилося з двох слів: "не дай" і "борщ". На перший погляд може здатися, що воно вказує на людину скупу або таку, що не хотіла ділитися їжею. Проте історичне значення може бути глибшим та благороднішим.

Можливо, це прізвисько отримала людина, яка була настільки гостинною та щедрою, що ніколи не відмовляла гостям у борщі — головній страві українського столу. Або ж, навпаки, це могло бути жартівливе прізвисько для когось, хто особливо цінував домашній борщ і неохоче ділився ним з іншими.

Козацькі корені

Багато подібних прізвищ, що звучать як фрази або речення (наприклад, Затуливітер, Непийпиво, Обійдихата), є типовими для козацької доби. Козаки часто отримували прізвиська за свої вчинки або особливості, які згодом ставали прізвищами.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища давали справжнім біднякам.