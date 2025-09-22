Її наче хтось пофарбував: в Україні побачили рідкісну червону комаху (відео)

Яскраву мандрівницю червону шафранку побачили в нацпарку "Прип'ять-Стохід"

В Україні надалі фіксуються рідкісні види тварин, комах та інших істот. У цей список потрапила бабка шафранка червона. Вона має яскраве червоне тіло та майже прозорі крила.

У серпні–вересні 2025 року на території Національного природного парку "Прип’ять-Стохід" зафіксували рідкісну для України бабку — шафранку червону. Про це повідомили на сторінці парку у Facebook.

Що то за комаха

Шафранка червона — яскрава бабка з витонченим тілом, завдовжки близько 40–50 мм. Тіло переважно яскраво-червоне або оранжево-червоне, з темними смужками на грудях і черевці. Крила прозорі, іноді з легким жовтуватим відтінком. Великі очі роблять її чудовим мисливцем у польоті.

Який вигляд має комаха

Цей вид живиться переважно дрібними комахами, яких ловить у польоті, зокрема мошками, комарами та іншими дрібними літаючими безхребетними. Активна зазвичай удень, особливо в сонячну погоду, коли політ і полювання найбільш ефективні.

Де живе

Шафранка червона частіше зустрічається поблизу водойм, ставків, річок і заболочених ділянок, де знаходить достатньо здобичі та місць для відкладання яєць.

Ареал походження

Шафранка червона походить з Африки, проте з часом поширилася на величезні території від Західної Азії до Південного Китаю і частини Європи, включно з південними районами України. За останні десятиліття цей вид поступово освоює північніші регіони: його помітили у Великій Британії ще у 1995 році, а у Швеції — у 2007-му.

В Україні шафранка червона з’явилася відносно недавно. Перші спостереження зафіксували у Рівненській області у 2018 році, пізніше у Волинській — у 2021-му. Тепер її побачили в Національному природному парку "Прип’ять-Стохід".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні побачили рідкісну комаху з незвичним забарвленням.