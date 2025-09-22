Це легендарне місце у Києві має пам’ятати кожен. Вгадайте його по фото з 1960 року

Сьогодні цю локацію знають усі кияни та гості столиці як одну з найпопулярніших туристичних локацій міста

Київ — могутнє місто з тисячолітньою історією, чия розбудова розпочалася ще у V-VI століттях. За довгі віки свого існування столиця України зазнала численних перетворень, і кожна епоха залишала свій відбиток в архітектурному обличчі міста.

"Телеграф" вирішив поцікавитись у своїх читачів, чи добре вони знають Київ. Ми покажемо фото місця, а ви спробуйте відгадати, де воно.

На архівному знімку 1960-х років ми бачимо величну споруду з характерною архітектурою — масивні стіни, арочні вікна та класичний фасад, що свідчать про її історичну важливість. Поруч з будівлею пролягають трамвайні колії, а на вулиці помітні опори контактної мережі тролейбусів, що створювали єдину систему громадського транспорту того часу.

Київ 1960 рік

У кадрі також видно тролейбус та пішоходів, які прямують своїми справами повз цю монументальну споруду. Архітектурний стиль будівлі та її розташування біля транспортних шляхів говорять про те, що це був важливий об'єкт міської інфраструктури.

Особливу увагу привертає розташування цієї споруди — саме тут, на одній з найбільш відвідуваних площ сучасного Києва.

Що це за місце

Це центральна дизель-моторна електростанція Київської міської залізниці Набережне шосе, 2 у Подільському районі — тому самому місці, яке сьогодні знають усі кияни та гості столиці як одну з найпопулярніших туристичних локацій міста. Цікаво, що трамвайна зупинка знаходилася якраз навпроти цієї будівлі, що робило це місце важливим транспортним вузлом радянського Києва.

Наприкінці п’ятдесятих споруду перебудували під адміністративний будинок Київського трамвайно- тролейбусного управління. Частину загальної зали, зведеної на другому етапі, переобладнали під трансформаторну підстанцію Шевченківського р-ну для живлення електроенергією трамвайного руху на Набережному шосе та Володимирському узвозі, а також для фунікулера та тролейбусних маршрутів на Хрещатику. В цій частині зали зроблено перекриття, і одноповерховий об’єм перетворено на чотириповерховий. Там, де містилися службові приміщення, також було надбудовано ще один поверх.

Фото - Україна Інкогніта

Змінилося також і розташування входу, його влаштовано в центрі чолового фасаду. З північного боку споруди, де були службові приміщення, на верхньому ярусі пробито нові вікна. З 1970-х рр. над трансформаторною підстанцією розміщено цех офсетного друку.

Попри суто утилітарне призначення споруда Центральної електричної станцій Київської міської залізниці має не аби яку культурну і естетичну цінність. І справа не лише у тому, що в індустріальній архітектурі ХІХ та початку ХХ ст. архітектори і замовники воліли будувати не лише доцільно але й красивою. Чимала станція стояла на набережній міста і, фактично в самому його серці. Відповідно, якщо електричний трамвай став гордістю киян, то станція мала би стати окрасою середмістя. Будівельники з завданням впоралися, – сьогодні цю споруду при першому погляді можна навіть прийняти за якийсь палац.

Фото - Україна Інкогніта

Раніше "Телеграф" розповідав про місце в Одесі, яке важко впізнати по фото.