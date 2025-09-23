Ці помилки вбивають врожай. Як правильно зберігати гарбузи на зиму

Скидати гарбузи у купу на підлозі у підвалі не можна

Чимало овочів та коренеплодів псуються під час зберігання взимку. Особливо це стосується гарбузів, які легко піддаються гниттю.

"Телеграф" розповість, як і де правильно зберігати гарбузи, аби вони пережили зими та весну. Зауважимо, що тут не останню роль відіграє правильне сусідство та розмір плодів.

Для зимівлі найкраще підійдуть гарбузи великого та середнього розміру, адже маленькі швидко зіпсуються. Скидати гарбузи поруч на зберігання не можна, це одна з головних причин гниття. Ці плоди не можуть зберігатись просто у насипаній купі на підлозі підвалу чи комори. Пошкоджені чи уражені хворобами гарбузи слід відкласти і використати у першу чергу.

Правильне зберігання гарбуза

Аби гарбузи лежали довго, після зібрання врожаю з городу, їм треба дати відпочити два тижні. Кращим місцем підійде сухе, добре провітрюване приміщення з температурою до 25-28°C, а вологістю — 80-85%. За цей час гарбуз дозріє, а його шкірка стане міцною і щільною.

Вже через тиждень після такої перетримки гарбузи можна переносити на постійне місце зберігання. Це може бути підвал чи комора, де температура повітря коливається від 4 до 9°C і вологість 70%. Порушення цих рамок призведе до швидкого псування гарбузів.

Зауважимо, що їх не можна класти дуже близько один до одного. Кожен плід має добре обдаватись потоком повітря. Окрім того, зберігати гарбузи краще на стелажах, а не на підлозі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зробити з селерою, аби її врожай зберігся до весни.