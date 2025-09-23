Коштувала б сотні тисяч, але … Чоловік здивував мережу дивною знахідкою минулого століття (фото)

Частіше це зустрічалось в Африці чи Азії

Українці продовжують дивувати мережу своїми унікальними знахідками. Так, один з чоловіків знайшов справжні срібні браслети, щоправда, є нюанс.

Про це повідомляється у дописі у Facebook. На опублікованих фото видно досить масивні старовинні браслети.

Вони мають потертості, потемніння та значні подряпини. Однак їх вигляд точно свідчить про те, що це артефакт досить давніх часів. Адже браслети досить масивні, мають великі застібки та грубі візерунки. Ймовірніше, це ручна робота.

Знайдені срібні браслети

У коментарях користувачі наголосили, що великої цінності ці браслети не несуть, але їх вартість може сягати 150-200 доларів. Тобто 6 200-8 200 грн. Враховуючи схожі прикраси в оголошеннях, можна припустити, що це браслети з африканського континенту або ж Азії.

Візерунок та масивність прикрас вказує на те, що це етнографічні срібні браслети XIX – початку XX століття. Однак попри їх вік та походження, великої цінності вони не можуть мати, адже в ті часи в Африці та Азі використовували срібло низької проби. На цьому наголосив один з користувачів у коментарях.

Відомо, що ці прикраси свого часу могли використовуватись як валюта на ринку або у весільних обрядах. До слова, квіточки, які йдуть по всій довжині браслета, в інших схожих прикрасах можуть бути крапками чи колами.

