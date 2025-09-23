Смердить часником і кричить, як немовля: що то за "невідоме звіренятко" побачили на Дніпропетровщині (фото)

У Дніпропетровщині живе жаба, яка має дві особливості і веде переважно нічний спосіб життя

На Дніпропетровщині місцеві побачили незвичайну амфібію. Цей вид відомий тим, що його тіло виділяє різкий запах та має дуже специфічний крик.

Як написали у "Конгрес фермерів Дніпропетровської області" у Facebook, цією амфібією є жаба часничниця звичайна. Запах цієї істоти більшості нагадує часник, а крик — плач або бурмотіння немовляти.

Який вигляд має жаба

Жаба має невелике тіло довжиною близько 4-8 см, світло-коричневе забарвлення з темними плямами та гладку шкіру. Однією з цікавих здатностей цих тварин є їхнє вміння швидко закопуватися в ґрунт.

Жаба часничниця поширена в Європі, зокрема у лісах, луках та на вологих галявинах. В Україні вона є всюди, окрім Закарпаття. Загалом вона полюбляє :

Піщані ґрунти, луки, рідколісся – тут їй легко закопуватися;

Навесні, у період розмноження мігрує до ставків, озер і заплав річок. Після відкладання ікри в стоячих або слабопроточних водоймах повертається до звичного "наземного" життя.

Амфібія веде переважно нічний спосіб життя і живиться комахами, дрібними безхребетними та личинками.

Варто зауважити, що, хоча вона виділяє секрет із запахом часнику, жаба не становить небезпеки для людини.

