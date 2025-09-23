Рус

Цю породу не обрав би і кінолог: які собаки не підходять для сімей (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Собаки
Собаки. Фото Колаж "Телеграфу"

Спанієля краще не заводити гамірним родинам через їх високу енергійність

Кінологи кажуть, що при виборі породи собак потрібно дивитись не тільки на їх розміри та вид, а й знати особливості характеру та поведінки. Дуже енергійними будуть ягд тер'єр, бігль, а також спанієль.

Відомий собачий біхевіорист Вілл Атертон, який має понад 900 тисяч підписників у TikTok, в одному зі своїх відео відповів на питання підписника про спанієлів, пояснивши, чому їхню енергію важко поєднати зі сімейним життям.

Атертон наголосив, що він сам захоплюється спанієлями, але для дому з великою кількістю людей і шумом їхня активність може бути проблемою.

У коментарях багато хто погодився з цим, хоча деякі кажуть, що спанієлі можуть бути відмінними домашніми тваринами за умови правильного виховання.

Експерти також додають, що порода була виведена для полювання та апортування, тому інстинкти залишаються навіть у домашніх умовах. Без тренувань це може спричиняти проблеми, такі як погана пам'ять, почуття власності та розчарування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які породи собак складні у догляді.

Теги:
#Собаки #Породи #Спанієль